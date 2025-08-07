Arroio do Meio instala réguas para monitorar o nível do rio Taquari

Foi concluída em Arroio do Meio, no Vale do Taquari, a instalação do conjunto de réguas físicas utilizadas para monitoramento da elevação do nível do rio Taquari e seus afluentes. Foram instaladas oito réguas na rampa de acesso ao Taquari, além de uma próxima à ponte do Wünsch, na rua São José, e outra na rua São Luiz, perto da ponte sobre o Arroio Grande.

As cotas também estão demarcadas em postes de energia elétrica, a exemplo da rua Visconde do Rio Branco – próximo ao antigo Banco do Brasil, na frente da Casa do Peixe, na Rua Rui Barbosa – proximidades do Bailão da Margarida; e em frente à Minuano, no bairro Aimoré. As informações são da assessoria de comunicação da prefeitura.

O coordenador da Defesa Civil, Fábio Kuhn, destaca que o sistema é uma ferramenta importante em casos de enchente. Além disso, as marcações em postes e réguas físicas facilitam o acompanhamento do nível do rio pelos cidadãos. Kuhn disse que a gestão municipal considera as réguas físicas uma forma de ampliar o controle de elevação do nível da água e assim ter maior precisão para informar a população em caso de enchente.



As réguas são de madeira e foram instaladas pelo Departamento de Serviços Urbanos. Para deixar as peças mais firmes e ampliar sua vida útil, foram concretadas ao chão e afixadas a um poste de madeira. As medidas foram georreferenciadas pelo topógrafo do município Rodrigo Valentin. Segundo o profissional, no município há diversos marcos georreferenciados, sendo o mais antigo no trevo de acesso à cidade. A partir daquelas coordenadas e daquela cota transferiu-se as cotas para as réguas físicas e postes de energia elétrica.