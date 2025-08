Fauna silvestre adere a passagens aéreas na ERS-040

No cenário da preservação ambiental, a conectividade entre habitats é essencial para a sobrevivência da fauna silvestre. Na ERS-040, pontes de corda surgem como uma solução inovadora para garantir esta conexão e reduzir incidentes fatais.

O Programa de Proteção e Monitoramento de Fauna (PPMF) da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), em parceria com a UFRGS, acompanha desde 2019 o efeito dessas estruturas sobre a fauna local. Entre setembro de 2024 e maio de 2025, 4.133 vídeos capturaram a presença de mamíferos utilizando as passagens, com destaque para o ouriço, o bugio-ruivo e o gambá-de-orelha-branca.

O relatório do PPMF revela que, das 20 pontes mantidas sob vigilância, 19 foram efetivamente usadas pelos animais. A taxa de utilização varia conforme a espécie e a localização. Enquanto o bugio-ruivo, ameaçado de extinção, foi observado em sete pontes, o ouriço demonstrou maior presença.

As equipes de monitoramento testaram diversos fatores, como a largura e a posição das pontes, para compreender seu efeito sobre o trânsito de animais. No entanto, até o momento, a presença natural dos animais no entorno parece influenciar mais do que as características estruturais.

Com vistas a aprimorar as estratégias de conexão, novos estudos estão previstos. O objetivo é implantar gravadores autônomos para mapear bugios nos arredores das passagens, otimizando a instalação de novas estruturas conforme a necessidade local.

Além disso, o programa realiza o registro contínuo de fauna atropelada, proporcionando dados valiosos para avaliar a eficácia das medidas adotadas. Esta etapa surge como reflexo das exigências ambientais estabelecidas pelas Licenças de Operação (LOs) da Fepam, enfatizando o compromisso com a mitigação de impactos.

O PPMF é uma ação integrada da EGR e da STE - Serviços Técnicos de Engenharia, em colaboração com o Núcleo de Ecologia de Rodovias e Ferrovias da UFRGS. Trata-se de uma iniciativa que não apenas visa à proteção da fauna, mas também cumpre critérios ambientais fundamentais.