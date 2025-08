Caxias do Sul renova sinalização com novas placas nas vias

Quem transita pelas ruas e avenidas de Caxias do Sul já se depara com as novas placas de rua instaladas no município, conhecidas tecnicamente como toponímicos. O trabalho é do Consórcio Mobiliário Caxias, formado pelas empresas Imobi, Infront e Kallas Mídia. A parceria público-privada com a prefeitura foi firmada em março de 2024 e prevê o fornecimento, instalação, manutenção e conservação das placas dos logradouros viários.

Iniciada em outubro do ano passado, a operação já resultou na instalação de 2.892 placas de esquina e na colocação ou revitalização de outros 1.342 conjuntos toponímicos. Os números superam a meta de entrega prevista para este ano, que era de 1.400 placas e 850 conjuntos, e representam um avanço total de 88% acima do volume inicialmente planejado. "Estamos em um ritmo acelerado, muito provavelmente cumprindo a conclusão antes do prazo previsto em contrato", destaca Daniel Costa, sócio-fundador da Imobi, sobre a transformação visual e organização das vias por meio da renovação dos mobiliários urbanos.

A concessionária tem 24 meses para concluir a implementação/substituição das placas toponímicas da cidade. No total, deverão ser trocados/instalados 16.495 placas e 2.495 conjuntos toponímicos. A prioridade é a substituição de placas que estão em desgaste ou a instalação de placas em vias que não possuem identificação. Também há prazos para a realização de manutenções, sendo de 24 horas quando for situação emergencial e 48 horas para demais manutenções corretivas.

Além de realizar a instalação e manutenção das placas, a Imobi também recicla os materiais danificados para serem usados em outras utilidades urbanas. Nada vai para o aterro sanitário, 100% das placas e postes retirados das vias urbanas são reaproveitados.

A permissão do Poder Público, que se estende por 20 anos, propõe a modernização e melhoria da sinalização urbana de Caxias do Sul. Uma ação que conecta a melhoria da infraestrutura urbana à vitalidade econômica da cidade.