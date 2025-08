Ligação entre a BR-448 e Esteio não ficará pronta para a Expointer

As obras do viaduto que ligará a cidade de Esteio, na Região Metropolitana, à BR-448 não serão concluídas antes da 48ª Expointer, que inicia dia 30 de agosto, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil. A construção, que iniciou em abril deste ano, une a rodovia do Parque à avenida Celina Kroeff, no bairro Novo Esteio. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Governança e Gestão), as obras não serão entregues até o evento e ainda não há previsão para o seu fim.

A construção iniciou através de uma parceria entre a gestão municipal As próximas ações a serem executadas, segundo informações da pasta, são a construção das vigas superiores, laje, concretagem e asfalto. Ainda será feita a iluminação, assim como as sinalizações horizontal e vertical do viaduto., que investiu R$ 1,6 milhão, com o governo estadual, que aplicou mais R$ 6,39 milhões, através do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). A parceria ocorreu mediante convênio formalizado em 2023 para viabilizar as obras de conclusão do viaduto e do entorno. A prefeitura elaborou o projeto e está executando a obra, enquanto o Daer está fiscalizando.