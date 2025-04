Viaduto que liga a BR-448 a bairro de Esteio tem obras retomadas

O viaduto que vai ligar a BR-448, a Rodovia do Parque, à avenida Celina Kroeff, no bairro Novo Esteio, em Esteio, será finalizado através de uma parceria entre prefeitura e o governo do Estado. O município da Região Metropolitana vai investir R$ 1,6 milhão, enquanto o estado vai aplicar mais R$ 6,39 milhões para finalizar a ligação da rodovia federal ao município.

Para o prefeito Felipe Costella, essa obra é estratégica para o desenvolvimento da mobilidade urbana, não só de Esteio, mas para toda a região. "Ela vai facilitar o acesso à nossa cidade, sobretudo na época da Expointer, realizada no Parque de Exposições Assis Brasil, vizinho do viaduto, e diminuir o tráfego pesado nas vias internas, além de impulsionar a integração regional", comentou. "Ela também é um exemplo de como a união de esforços entre o município e o Estado consegue tirar do papel projetos que impactam positivamente a vida das pessoas e o futuro da cidade", completou o gestor.

O projeto passou por ajustes e foi aprovado pelos técnicos da Secretaria Municipal de Governança e Gestão. Nesta semana, a empreiteira contratada para a execução das obras iniciou a colocação das estacas de fundação. Depois, será feita a instalação dos blocos de fundação, montagem das estruturas pré-moldadas e colocação das vigas e pilares. Logo em seguida, serão feitas as intervenções de drenagem, contenção, pavimentação, iluminação e, por fim, sinalização horizontal e vertical, deixando o viaduto pronto para uso.

O viaduto foi batizado como Carlos Rivaci Sperotto, ex-presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), falecido em dezembro de 2017. A prefeitura não confirmou qual o prazo para entrega da ligação.