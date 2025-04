Ponte sobre o rio Forqueta, na ERS-130, tem bloqueios no fim de semana

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) anunciou, nesta quinta-feira (24), que realizará dois bloqueios de tráfego no km 75 da ERS-130 para serviços na ponte sobre o Rio Forqueta, entre os municípios de Lajeado e Arroio do Meio, nesta sexta-feira (25). O procedimento será necessário para que equipes realizem trabalhos na calçada de passeio e nas juntas definitivas da estrutura.

O primeiro bloqueio ocorrerá de forma parcial, com sistema de pare e siga, com início às 14h. A previsão é de que essa suspensão parcial do tráfego dure até duas horas, enquanto equipes ocupam uma faixa da estrutura para realizar a concretagem do meio-fio da calçada de passeio na ponte.

Já o segundo bloqueio terá início às 21h do mesmo dia e será total, com interrupção completa do tráfego. A liberação está prevista para as 5h da manhã de sábado (26). Durante esse período, será feita a instalação das juntas definitivas na estrutura. Neste procedimento é exigido um tempo para o processo de aderência da junta de borracha vulcanizada e, por isso, não será permitida a passagem de veículos.

Os horários para as intervenções foram definidos pela EGR, procurando reduzir os transtornos aos motoristas. Durante os bloqueios, o local será sinalizado e equipes da empresa estarão posicionadas para auxiliar os usuários. Quem precisa cruzar o Rio Forqueta pode usar rotas alternativas: veículos leves e ambulâncias podem utilizar a ponte de ferro, enquanto caminhões, ônibus e veículos de carga devem seguir pela ponte do exército.