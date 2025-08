Curso audiovisual tem inscrições para quatro regiões do RS

Profissionais da Cultura do RS das regiões Missões, Fronteira Noroeste, Noroeste Colonial e Celeiro do RS têm até o dia 15 de agosto para se inscrever e concorrer a uma vaga no curso gratuito “Com que vídeo eu vou? – Capacitação Audiovisual para Produtores Culturais e Artistas Visuais do Rio Grande do Sul”. O curso oferece letramento no universo audiovisual, ou seja, informações importantes para a produção de vídeos e áudios com foco em iniciativas artísticas e culturais. O conteúdo é distribuído em dois ciclos teóricos (Take 1 e Take 2), cada take com oito aulas online pelo Zoom. E uma oficina prática (Take 3) presencial na região para quem já participou da parte teórica, ministrada pela especialista em produção de vídeos com smartphone, Patrícia Gomes, que conta histórias em vídeo para canais e agências internacionais. Ela virá de Londres especialmente para orientar os alunos na produção audiovisual com o smartphone na prática. O curso foi estruturado para ensinar a usar o poder do audiovisual para divulgar projetos e iniciativas culturais com autenticidade, e atende a segmentos diversos: música, dança, artes visuais, teatro, preservação e patrimônio, cultura regional, literatura e espetáculos. Seu objetivo é fortalecer a produção cultural fora dos grandes centrosA extensão do prazo de inscrições busca garantir que todas as regiões tenham acesso à formação, e atender a demanda de profissionais que quiserem realizar o cadastro gratuito na Secretaria Estadual da Cultura, pré-requisito para ter a inscrição validada. A exigência é uma forma de comprovação da atividade no campo cultural sem o envio de documentos adicionais. São 120 vagas para o Take 1 do programa, com inscrições até 15 de agosto pelo site (comquevideoeuvou.com.br/cqv-pnab-rs)