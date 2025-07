Gravataí se articula para construção de um novo hospital

O prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, iniciou um movimento para engajar empresários locais na construção de um novo hospital no município da Região Metropolitana. O caminho escolhido para viabilizar o empreendimento é a lei estadual do Programa Pró-Hospitais, pela qual as empresas podem destinar até 5% do ICMS devido para financiar hospitais públicos e filantrópicos.

A mobilização nasceu da constatação de que Gravataí cresceu nas últimas décadas, mas a capacidade do Hospital Dom João Becker, próxima a 190 leitos, está abaixo da demanda real por atendimentos. Com quase 300 mil habitantes, a cidade precisaria de aproximadamente 800 leitos, segundo os parâmetros definidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O prefeito garante que já recebeu sinal verde de empresários com atuação na Região Metropolitana para apadrinhar a causa e ajudar a mobilizar outros líderes empresariais de Gravataí na construção do novo hospital. Nesta quinta-feira (31), o chefe do Executivo levou dois futuros parceiros para conhecer o projeto na Santa Casa de Misericórdia, mantenedora e administradora do Dom João Becker. O custo total é estimado em R$ 300 milhões.

"Considerando o PIB e o tamanho da economia de Gravataí, se nós conseguirmos engajar os empresários e mostrar a importância desta iniciativa, não será tão difícil chegar a esse valor. Esperamos entregar um novo hospital para a comunidade gravataiense em até cinco anos", projeta.