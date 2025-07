Diretor do Iphae avalia obras de restauração em Pelotas

Em Pelotas, dois importantes patrimônios culturais chamam a atenção pela qualidade técnica das obras de restauração. Em recente visita às obras, o diretor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), Renato Savoldi, ratificou a qualidade do trabalho em andamento na Catedral Metropolitana São Francisco de Paula e Igreja Sagrado Coração de Jesus. Os dois projetos de restauração são conduzidos pela Perene Patrimônio Cultural com coordenação da arquiteta Simone Neutzling e realizados com financiamento do Pró-Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

O projeto intitulado "Etapa Final da Cobertura: Restauração da Catedral Metropolitana São Francisco de Paula" está orçado em cerca de R$ 1,9 milhão e a "Restauração do Forro de Madeira: Igreja Sagrado Coração de Jesus" em R$ 1,5 milhão.

Dentre as etapas que compõem a obra estão desde a execução da passarela de manutenção sob o forro até a instalação da rede elétrica e das peças que compõem o forro. "Fazemos tudo com o olhar da preservação e resgate das técnicas artesanais, como por exemplo no forro, que estamos restaurando e deixaremos parte do sistema construtivo aparente", observa a arquiteta Simone Neutzling. Em paralelo, as atividades educativas do projeto envolvem a comunidade com entrevistas e visitas às casas inventariadas do entorno da igreja.

Na Catedral de Pelotas, onde a restauração do assoalho já ultrapassa 50% de execução, o cuidado com que foi feita toda a paginação chama a atenção. Acompanhado da arquiteta do Iphae Ana Luisa Seixas, o diretor destaca a colocação das madeiras, respeitando as técnicas construtivas, materiais e paginação original do templo.

Segundo Savoldi, as obras estão bastante adiantadas e as expectativas sendo cumpridas. "Achamos que todas as intervenções estão sendo de muito boa qualidade e as perspectivas das novas intervenções vão fazer com que tenhamos, sem sombra de dúvidas, uma das melhores catedrais do Estado", avalia.