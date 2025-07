Imigração no Norte do RS cresce e é puxada por venezuelanos e empregos na indústria

Nos últimos cinco anos, de janeiro de 2020 a fevereiro de 2025, quatro municípios do Norte do Rio Grande do Sul – Erechim, Marau, Passo Fundo e Tapejara – receberam 12,6% de todo o fluxo migratório registrado no Estado no período. De acordo com dados do Sistema de Registro Nacional Migratório (Sismigra), 55,8 mil pessoas de 142 países chegaram ao RS nos últimos cinco anos, e pouco mais de 7 mil delas se estabeleceram nessas quatro cidades em busca de melhores condições de vida.



O volume de entrada de migrantes no Estado tem crescido de forma constante. O número atual representa um aumento de 19,1% em relação ao período entre 2015 e 2019, quando foram registrados 46,9 mil imigrantes. Esse volume, por sua vez, já havia sido 106,4% superior ao registrado entre 2010 e 2014, quando 22.217 estrangeiros entraram no RS.



Nos quatro municípios analisados, o principal grupo nacional é formado por venezuelanos, que representam cerca de 75% dos migrantes recebidos: foram 5.366 entre 2020 e o início de 2025. Em segundo lugar estão os haitianos, com 879 migrantes (12%), seguidos por estrangeiros de outros cerca de 30 países, como Argentina, Cuba, Colômbia, Paraguai, Senegal e Uruguai.

A indústria é o principal setor de absorção da mão de obra migrante. Nos dois primeiros meses de 2025, 60% das 1,5 mil admissões de trabalhadores estrangeiros nessas quatro cidades ocorreram na indústria, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Marau e Tapejara lideram essa estatística: na primeira, 82% das contratações foram industriais; na segunda, 85%.



A coordenadora do Balcão do Migrante e do Refugiado (Balcão Migra) da Universidade de Passo Fundo (UPF), Patrícia Noschang, explica que há dois caminhos principais para a chegada desses trabalhadores. Um deles é por meio da Operação Acolhida, que promove a interiorização de migrantes a partir de centros como Boa Vista (RR), com oferta de emprego já articulada com empresas. “Eles já vêm com documentos prontos e empregos definidos, sinalizados pelas empresas contratantes”, afirma.