Núcleo Moveleiro do Pampa busca valorizar saberes locais em Bagé

De Bagé, especial para o Cidades

Foi reinaugurado oficialmente, em Bagé, o Núcleo Moveleiro do Pampa, espaço dedicado à valorização da marcenaria local e à integração da produção de móveis artesanais com as ações de turismo na cidade. A nova fase da iniciativa, localizada na Avenida Santa Tecla, nº 1780, reúne empreendedores do setor moveleiro e passa a contar com apoio das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDI), e de Turismo (Setur).



A solenidade de reinauguração ocorreu na tarde de 11 de julho e integrou o calendário comemorativo dos 214 anos de fundação do município. A proposta é retomar um projeto considerado importante para o setor, que já existia há cerca de duas décadas, mas encontrava-se inativo e sem estrutura permanente para abrigar a produção artesanal local.



Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação de Bagé, Beto Alagia (Podemos), a reestruturação do Núcleo Moveleiro foi uma das primeiras ações da atual gestão. “O Núcleo Moveleiro já existe há bastante tempo, só que estava totalmente desarticulado. Quando nós assumimos a pasta, uma das ações foi a retomada do núcleo com o objetivo de fomentar, estimular e criar novas perspectivas para o pessoal envolvido com a indústria de móveis em Bagé”, afirmou.

O Núcleo Moveleiro funciona como uma associação de marceneiros e artesãos, que agora dispõe de um espaço fixo para exposição e venda dos móveis produzidos localmente. De acordo com Alagia, a administração municipal pretende atuar em conjunto com os integrantes do núcleo para atender demandas específicas da categoria, como a oferta de cursos de qualificação e apoio à comercialização dos produtos. A meta é fortalecer o setor moveleiro como vetor de desenvolvimento econômico e social na cidade. “Se qualificando, nós vamos ter certamente um melhor desempenho do setor e, consequentemente, contribuir com o desenvolvimento econômico da cidade”, completou o secretário.