Bairro de Canoas terá simulação de incêndio no sábado

Cerca de 130 voluntários participarão do treinamento simulado de catástrofe no sábado (26), no bairro Mathias Velho, em Canoas. A atividade compõe a formação dos integrantes do primeiro Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec) da cidade. A mobilização ocorrerá a partir das 15h. As definições ocorreram em reunião no Gabinete de Gestão Integrada de Canoas.

Conforme o secretário municipal de Defesa Civil e Resiliência Climática, Vanderlei Marcos, o objetivo é concluir a capacitação do grupo de 30 componentes do Nupdec Mathias Velho. "Também vamos testar o tempo de resposta das forças de segurança no enfrentamento de um sinistro e conhecer as condições de atuação e eventuais limitações geográficas e operacionais postas para as instituições participantes", pontuou.

O treinamento simulará um incêndio de grande proporção, gerado por uma pane elétrica na mesa do DJ, em um baile comunitário. A simulação de fumaça criará um cenário realista para o resgate de pessoas desorientadas, 10 feridos em estados leve e moderado e outros três, lesionados de forma grave ou gravíssima. Todos os participantes são membros da comunidade local.

Participarão, em suas diferentes atribuições, Defesa Civil, Guarda Municipal, secretarias de Saúde e Mobilidade Urbana do município, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Samu, além de convidados e voluntários. O local do incêndio simulado é a sede da Associação de Moradores do Bairro Mathias Velho, na Rua 18 de Novembro, 445.

A Defesa Civil de Canoas e as demais forças de segurança envolvidas no procedimento alertam para o fato de que haverá movimentação de pessoas e viaturas, neste dia, no bairro Mathias Velho. O secretário Vanderlei Marcos destaca que o treinamento é necessário e pede que a comunidade busque informações por meio de canais oficiais para evitar a desinformação e eventuais intercorrências.