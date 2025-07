Samae vai construir nova rede para Penitenciária de Caxias do Sul

O diretor-presidente do Samae, João Uez, entregou o projeto de construção da rede de abastecimento de água da Penitenciária Estadual de Caxias do Sul ao secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom. O encontro ocorreu nesta segunda-feira (21), na sede do Samae.

A nova unidade prisional será construída ao lado da atual Penitenciária, no Apanhador. Para levar água tratada ao local, o Samae vai implantar uma subadutora de 11.448 metros de extensão, a partir da Estação de Tratamento de Água Morro Alegre, com vazão de 12,67 litros por segundo. "A rede também poderá atender a todos os munícipes ao longo da extensão que optarem por ter ligação de água do Samae", destaca João Uez.

O projeto está em fase de licenciamento ambiental e obtenção da autorização do Daer, já que a rede irá passar às margens da Rota do Sol, para posterior licitação. A execução da obra está orçada em R$ 4,5 milhões. O Samae já investiu pouco mais de R$ 710 mil na compra da tubulação.

O Estado prevê um investimento de R$ 261,9 milhões para a criação de 1.650 vagas em uma área construída de 25 mil metros quadrados. Na reunião desta segunda-feira, técnicos do Samae, da Secretaria e da empresa responsável pela construção da Penitenciária trataram também de questões técnicas sobre a coleta de esgoto da Penitenciária. O governo estadual planeja entregar a unidade no segundo semestre de 2026.