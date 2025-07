Em média, caxienses devem R$ 5.985, aponta estudo da CDL

O levantamento trimestral da CDL Caxias sobre o cenário de inadimplência de pessoa física aponta que a cidade registrou, em junho de 2025, 143.910 consumidores com restrições financeiras no SPC Brasil, representando alta de 13,6% em comparação ao mesmo período de 2024. Em relação a maio de 2025, houve estabilidade (0,1%) e, no acumulado do ano, elevação de 4,6%.

De acordo com o Núcleo de Informações de Mercado da CDL Caxias, em junho do ano passado as inclusões estavam suspensas, devido às enchentes que atingiram o Estado do Rio Grande do Sul, e retornaram apenas em julho, gerando uma grande variação no período.

Em junho, o valor médio das dívidas ficou em R$ 5.985, sendo que o gênero masculino ficou com o maior valor médio de dívidas, de R$ 6.771. Quando são comparadas as faixas etárias, pessoas entre 40 e 64 anos (42,4%) e de 25 a 39 anos (39,7%) são as que possuem maior número de pendências. Já os consumidores com idades entre 40 e 49 anos são os que têm passivos mais altos, de R$ 6.640.

Ainda de acordo com o Cenário da Inadimplência da CDL Caxias, o número médio de dívidas é 2,51 por pessoa, sendo que 74,5% estão com as pendências há mais de um ano. O estudo também revelou que os bancos são os principais credores, seguidos pelas contas de água e luz e pelo comércio.

Os dados completos do trimestre estão disponíveis no site da CDL Caxias, na seção Benefícios, seguindo para a área Núcleo de Informações. A iniciativa visa contribuir para que os empresários tenham o diagnóstico de como está o endividamento local. As informações podem auxiliar na tomada de decisões como prazos de pagamento que oferecem aos consumidores.