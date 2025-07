Prédio do Grêmio Atiradores de Novo Hamburgo é tombado pela prefeitura

No dia em que o Grêmio Atiradores Novo Hamburgo completou 133 anos, o clube mais antigo em atividade da cidade teve sua sede cultural tombada como patrimônio histórico e cultural do município. O decreto foi assinado no dia 18 de julho pelo prefeito Gustavo Finck e a notícia comunicada à entidade pelo Executivo no coquetel em comemoração ao aniversário

A decisão da prefeitura reconhece o valor histórico, cultural e arquitetônico do imóvel como testemunho importante da memória de Novo Hamburgo e também atende um pedido do Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural. A presidente do Atiradores, Sabrina Wildner, não conseguiu conter a emoção ao ser comunicada do tombamento. "É uma sensação única de resgatar um prédio histórico como esse, um patrimônio que guarda muitas memórias afetivas da cidade", declarou.

O imóvel, localizado na rua Marcílio Dias, chegou a ser vendido 2007, negociação que foi parar na Justiça por falta de pagamento. Em 2024, no marco dos 200 anos da imigração alemã, a sede voltou para o clube, sendo o evento realizado ontem o marco desta conquista na história do Atiradores.

O decreto destaca a área construída de 1.955,37 metros quadrados, com blocos de construções contíguas que abrigam áreas internas compostas por elementos marcantes da sua singularidade, como: recepção com piso xadrez, salões com piso parquet, banheiros com ladrilhos hidráulicos, salão de baile, entre outros.

O Grêmio Atiradores Novo Hamburgo teve origem na Sociedade Atiradores de Novo Hamburgo, fundada pelos imigrantes alemães em 18 de julho de 1892. Em 1958, a entidade se uniu ao Grêmio da Mocidade Bailante, criado em 11 de fevereiro de 1921.