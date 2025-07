Com retirada de tapumes, Theatro Sete de Abril começa a se reintegrar a Pelotas

De Pelotas, especial para o Cidades

Fechado há 15 anos e em obras há outros 12, o Theatro Sete de Abril, em Pelotas, começa a reaproximar-se da população. No fim de junho, a retirada dos tapumes que cercavam o prédio histórico permitiu que a fachada restaurada voltasse a ser visível no centro da cidade. A reabertura oficial do espaço está prevista para novembro, mas ainda depende da finalização de etapas técnicas da obra, como a instalação da caixa cênica, climatização e sistema de sonorização.

Segundo dados da Prefeitura, cerca de R$ 6 milhões ainda são necessários para finalizar a estrutura antes da reabertura oficial. Apesar disso, a retirada dos tapumes marcou um ponto de virada no processo de recuperação do espaço. “Eu me emocionei muito aqui, quando tiramos o tapume, com a reação das pessoas que passavam. Parecia que tinha sido um enorme acontecimento”, relatou a secretária municipal de Cultura, Carmen Vera Roig. “Pessoas emocionadas com a volta do teatro para a cidade, a cara dele para a cidade.”

No dia 7 de julho, data em que Pelotas comemorou 213 anos, a Prefeitura realizou um ato simbólico de reabertura do teatro. O evento contou com apresentação da Orquestra Estudantil Municipal. O repertório incluiu músicas como Aquarela, de Toquinho; Asa Branca, de Luiz Gonzaga; e o Cânone em Ré, de Johann Pachelbel.

Localizado na Praça Coronel Pedro Osório, o prédio do Theatro Sete de Abril é tombado como patrimônio nacional desde 1972. Inaugurado em 1834, é o primeiro teatro do Rio Grande do Sul e um dos mais antigos do país. A gestão do espaço está a cargo do Executivo municipal desde 1979.

Fachada do Theatro Sete de Abril, em Pelotas, teve tapumes retirados no fim de junho; reabertura "simbólica" ocorreu no aniversário da cidade Volmer Perez/Divulgação/Cidades

A secretária avalia que o atual estágio da obra já permite pensar na retomada de atividades. “A gente considera que climatização, iluminação cênica e sonorização não impedem que se abra o teatro e se faça a abertura e se comece a ocupá-lo com espetáculos”, afirmou. Segundo ela, a Prefeitura está em busca de recursos, por meio de emendas parlamentares e articulação com instituições federais e estaduais, para concluir as etapas restantes.

As intervenções realizadas em 2025 incluem a instalação de cadeiras na plateia e nos camarotes, reforço do telhado e limpeza interna e externa do espaço. Também foram realizadas adequações na segurança e infraestrutura elétrica para possibilitar a retirada dos tapumes, como a colocação de maçanetas, fechaduras e trancas nas portas principais e ajustes na instalação elétrica externa para prevenir furtos de fiação.

A instalação definitiva da rede elétrica ainda depende de uma segunda etapa da obra, orçada em cerca de R$ 3 milhões. Essa fase prevê a entrada de energia pelo calçadão da rua XV de Novembro, além de geradores e demais sistemas que integram a chamada Complementação da Instalação Elétrica. A licitação está prevista para o próximo semestre.

Outras melhorias previstas incluem a implantação do Plano de Prevenção Contra Incêndios (PPCI), instalação de elevadores e rampas de acessibilidade, além da reserva de espaços para cadeirantes na primeira fila da plateia.