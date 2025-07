EGR vai criar a primeira rampa de escape em estrada estadual

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) anunciou nesta quarta-feira (16) que vai construir a primeira rampa de escape no Rio Grande do Sul. A estrutura será implantada no km 88 da ERS-129, entre os municípios de Muçum e Vespasiano Corrêa, em um segmento que foi completamente reconstruído pela EGR após os deslizamentos causados pelas chuvas históricas de maio de 2024.

O dispositivo será construído no sentido da rodovia de Vespasiano Corrêa para Muçum e terá 700 metros de extensão, ampliando a proteção aos motoristas que circulam diariamente pelo trecho. Para viabilizar a implantação, a terceira faixa existente será removida no segmento específico onde a estrutura será instalada. A previsão é de que o edital seja publicado ainda neste mês de julho e de que as obras sejam finalizadas no segundo semestre do ano.

As rampas de escape são dispositivos de segurança voltados principalmente a veículos pesados, como caminhões, que eventualmente perdem o controle devido ao superaquecimento ou falhas dos freios. A estrutura consiste em uma faixa lateral com declive e material especial (como cascalho ou areia), que ajuda a desacelerar e imobilizar o veículo de forma segura.

entrega da nova ponte da ERS-130 sobre o Rio Forqueta Parte dos recursos destinados à implantação da rampa de escape tem origem de valores que seriam utilizados para compensar o prazo estendido na, que deveria ter sido entregue no fim de 2024, mas passou a operar somente este ano.