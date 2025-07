Fimma 2025 será carbono neutro em Bento Gonçalves

A Feira Internacional de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis (Fimma Brasil) dá um passo importante em sua agenda ESG. A 17ª edição do evento, que ocorrerá de 4 a 7 de agosto, em Bento Gonçalves (RS), será carbono neutro. Toda a energia utilizada no período de montagem, durante os quatro dias de feira e na desmontagem das estruturas terá origem 100% renovável - com rastreabilidade garantida por meio da certificação internacional IREC (International REC Standard), reconhecida globalmente por atestar a procedência limpa e sustentável da energia elétrica utilizada.

O certificado será emitido pela Ludfor, empresa que há 30 anos atua com soluções de energia renovável e é responsável pela neutralização de carbono do Parque de Eventos de Bento Gonçalves, local onde ocorrerá a feira. Euclides Longhi, presidente da Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs), entidade realizadora da Fimma Brasil desde 1993, destaca que a iniciativa representa um marco no compromisso da feira com a responsabilidade ambiental. "Além de neutralizar as emissões diretas de carbono, a ação reforça nosso cuidado com o meio ambiente e incentiva a transição energética no setor produtivo. ", explica.

A Fimma Brasil está entre as cinco feiras mais importantes do mundo em seu segmento. Em 2025, reunirá mais de 300 fornecedores nacionais e internacionais da cadeia produtiva de madeira e móveis, apresentando suas soluções para indústrias, marcenarias, designers, arquitetos, entre outros profissionais que trabalham com projetos de mobiliário. Além de expositores de máquinas, ferramentas, tecidos, tintas, tecnologia, vidros, serviços e diversos outros segmentos, o evento terá um novo projeto chamado Praça de Inovação.