Produtores de espumante fundam associação em Garibaldi

Dez produtores espumantes do município de Garibaldi, na Serra Gaúcha, instituíram oficialmente a Associação de Produtores de Espumantes de Garibaldi (Apeg), no fim de junho. A entidade tem como premissa fortalecer a atuação dos produtores locais, incentivar o enoturismo e consolidar ainda mais sua identidade vitivinícola. Por ser reconhecida como a Capital Nacional do Espumante tanto pelo seu pioneirismo, quanto pela qualidade de seus produtos, a cidade de Garibaldio e os produtores pretendem receber iniciar a certificação junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) para obter a Indicação Geográfica (IG) da bebida na cidade.

A ideia de criar uma associação iniciou em dezembro de 2023, porém com as fortes chuvas que atingiram o estado em maio do ano passado os produtores tiveram que interromper a elaboração da associação. Neste ano, a intenção foi retomada e consolidada por 10 vinícolas fundadoras, que são a Casa Chandon, a Casa Pedrucci, a Cooperativa Vinícola Garibaldi, a Courmayeur Domaine, o Estabelecimento Vinícola Armando Peterlongo, o Ponto Nero, a Vinícola Carlesso, a Vinícola Foppa & Ambrosi, a Vinícola São Luiz e a Vinícola Vaccaro.

Os próximos passos, segundo o presidente da Apeg e produtor da Cooperativa Vinícola Garibaldi, Ricardo Morari, é dedicar-se à divulgação do espumante local, assim como o trabalho dos produtores em eventos, como a Festa Nacional do Espumante, que será realizada em outubro. "Nós vamos trabalhar a divulgação do espumante de Garibaldi e do trabalho das vinícolas que estão engajadas nesse projeto. Com isso, vamos em busca de realizar os estudos em prol de uma Indicação Geográfica. Isso nós sabemos que é um caminho mais longo, mas queremos desde já começar a trabalhar de forma coletiva", diz.

Atualmente, há aproximadamente 40 vinícolas existentes na cidade que produzem anualmente 12 milhões de garrafas de espumantes. Por conta disso, a entidade pretende estender o convite a outros produtores locais para fortalecer ainda mais o projeto coletivo voltado à valorização do produto. "Eu acho que a preocupação dos gestores das vinícolas agora, além de seu próprio negócio, também será o fortalecimento da entidade e da qualidade e todo o reconhecimento que existe em torno do espumante de Garibaldi", afirma.

De acordo com informações da associação, das 6,7 mil premiações conquistadas por rótulos brasileiros em concursos internacionais, 1,1 mil foram atribuídas aos espumantes de Garibaldi. No Concurso do Espumante Brasileiro, promovido pela Associação Brasileira de Enologia (ABE), que avalia exclusivamente espumantes nacionais, 386 das 2,3 mil medalhas já conferidas têm origem no município. Essas conquistas estimulam ainda mais o enoturismo - aspecto almejado pela Apeg. "O enoturismo é algo muito importante para nós como cidade produtora de vinhos e espumantes. Então, acaba sendo também um dos objetivos, para trazer o turista para conhecer o processo, conhecer a história do espumante e a importância que tem aqui para a cidade", pontua Ricardo.