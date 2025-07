Rio Grande decreta situação de emergência por conta da enchente

A cidade de Rio Grande, no Sul do Estado, decretou situação de emergência na quarta-feira (2) por conta da cheia da Lagoa dos Patos. Na manhã desta quinta-feira (3), o nível era de 80,5 centímetros, meio metro acima do nível normal de acordo com a regra da CCMAR e da Universidade Federal do Rio Grande (Furg). O maior nível foi atingido no sábado, dia 28 de junho, quando o nível atingiu 1,27 metro.

Em um informativo lançado nesta quinta-feira, a Defesa Civil de Rio Grande confirmou que foram identificadas 1.363 propriedades afetadas pela cheia, sendo 1.285 residências e 78 comércios, prédios públicos, serviços, depósitos ou garagens. As propriedades foram impactadas de diferentes

formas, como dificuldade para as pessoas transitarem, impossibilidade de saírem de casa ou extravasamento de esgoto. Segundo o informativo, o fato da água ter atingido esses imóveis não significa que a água da lagoa adentrou as casas. Parte dos moradores permanece em casa e outros estão abrigados em residências de familiares ou amigos.

Atualmente, não há pessoas em abrigos, mas há desalojados, especialmente na região das ilhas da Torotama, dos Marinheiros e do Leonídio, que deixaram as casas por conta dos alertas. Também não há bloqueio de vias em Rio Grande.

De acordo com o Centro Interinstitucional de Previsão e Prognóstico de Eventos Extremos (Ciex/Furg) os dados indicam que houve melhora nas projeções da Lagoa para os próximos dias. A previsão é de que o nível da água continue perto da cota de inundação, oscilando pouco - cerca de 15 cm acima - em

períodos da madrugada. Essa melhora acontece porque os ventos vindos do Sul devem seguir mais fracos.

Pico das cheias ocorreu no sábado (28) PREFEITURA DE RIO GRANDE/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Já a partir de sexta-feira (4), o vento deve mudar para nordeste, o que ajuda a água a escoar com mais facilidade. Outro fator positivo que contribui para essa melhora é a vazão registrada – com o apoio da Praticagem da Barra – na noite de quarta-feira (3) nos Molhes. A velocidade da água que saiu da Lagoa foi de 11.800 m³ por segundo - um volume alto, que também ajuda a manter o nível da água mais estável até a chegada da nova massa de água no início da próxima semana