Pelotas Parque Tecnológico inaugura GameLab com foco em jovens da rede pública e produção de jogos

De Pelotas, especial para o Cidades

Um novo espaço do Pelotas Parque Tecnológico se dedica especialmente à formação de jovens da rede pública por meio da criação de jogos digitais e experiências interativas. O GameLab Pelotas Criativo, inaugurado em maio, busca estimular a criatividade, a inovação e o uso de ferramentas tecnológicas como parte da formação educacional, integrando-se ao ecossistema de iniciativas mantido pelo parque.

Com estrutura composta por notebooks gamers, acessórios, equipamentos audiovisuais e mobiliário específico, o GameLab foi viabilizado por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Daniel Trzeciak (PSDB) no valor de R$ 161.640,00, obtida através do Edital Transformação, lançado em 2023. A iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Pelotas.

De acordo com a diretora executiva do Pelotas Parque Tecnológico, Rosâni Ribeiro, o objetivo é oferecer um ambiente prático de aprendizagem. “É um laboratório de games e vídeos com foco nos jovens, para que possam elaborar jogos, produzir conteúdo digital e realizar atividades com caráter educativo e lúdico”, explica.

A programação de atividades do GameLab começou oficialmente no início de julho. O laboratório é aberto a crianças, adolescentes e adultos, com oficinas organizadas por faixa etária. As escolas interessadas em participar podem agendar por meio do e-mail institucional do Parque. Atividades individuais para o público em geral também estão previstas e serão divulgadas nas redes sociais do Parque Tecnológico.

A estrutura física inclui 12 notebooks com desempenho voltado à produção de jogos, equipados com teclados, mouses e fones de ouvido, além de uma tela interativa de 75 polegadas com resolução 4K, móveis e climatização. A infraestrutura contempla ainda um estúdio de podcast com TV 4K de 65 polegadas, mesa de som digital, microfones e câmera de vídeo. O espaço será utilizado para gravações e transmissões no Spotify e YouTube, ampliando o acesso aos conteúdos produzidos no local.

“O projeto une educação, criatividade, desenvolvimento econômico e entretenimento. A ideia é que o jovem esteja em um ambiente onde possa aprender e se desenvolver ao mesmo tempo em que utiliza tecnologia de ponta”, afirma Rosâni.

O GameLab integra um conjunto de iniciativas do Pelotas Parque Tecnológico que têm como finalidade incentivar a formação e a experimentação tecnológica. Entre os projetos em curso estão o CriarLab, voltado a tecnologias digitais e inovação, e o PPT Cast, laboratório de podcast que agora também realiza transmissões em vídeo. Os três espaços formam um ecossistema voltado ao desenvolvimento de habilidades criativas e técnicas, com foco em públicos diversos, de estudantes da rede pública a empreendedores e empresas residentes no parque.

A proposta do GameLab é ampliar o acesso de estudantes da rede pública a recursos e ferramentas que estimulem a resolução de problemas, o raciocínio lógico e a aplicação de soluções digitais em diferentes contextos. Com oficinas práticas, mentorias e uso de tecnologias voltadas ao desenvolvimento de jogos, o projeto busca criar oportunidades para o desenvolvimento de competências valorizadas no mercado atual.

O Pelotas Parque Tecnológico reforça, com a inauguração do GameLab, seu papel como articulador de ações voltadas à inovação e à formação de novos talentos. O laboratório está localizado na sede do Parque, em Pelotas, e terá programação contínua ao longo dos próximos meses. A participação é gratuita, e a agenda de oficinas será divulgada nas redes sociais da instituição.