Parque tecnológico de Pelotas projeta a criação de hubs

Com 65 empresas, o Pelotas Parque Tecnológico continua sendo referência como ecossistema de inovação e tecnologia na região sul do Estado. Há um ano de completar sua primeira década de existência, o espaço segue como um atrativo para novas empresas que buscam crescer.

Dentre os projetos em andamento, a expectativa é maior para o Hub de Inovação em Saúde e Biotecnologia, que tornará Pelotas o primeiro município no país a ter espaços para o desenvolvimento de produtos em ambas as áreas. Elaborado pelo Pelotas Parque Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Fundação Delfim Mendes da Silveira e a LifeMed, o projeto está em fase de avaliação dos inscritos no edital para a construção do seu futuro prédio. No ambiente, estão previstos laboratórios e estruturas dedicadas a criar novas tecnologias para equipamentos e produtos hospitalares a partir da pesquisa desenvolvida localmente.

Com uma estrutura pensada para conectar e desenvolver talentos locais, o Parque já foi ponto de partida para diversos cases de sucesso. Exemplos como esses são como o de Éder Medeiros, fundador do Melhor Envio, uma das maiores empresas de gestão e intermediação de fretes do Brasil, conhecida por simplificar a logística do e-commerce com uma plataforma gratuita que conecta lojistas a diferentes transportadoras com condições mais acessíveis.

Criada no Pelotas Parque Tecnológico, em 2015, a empresa é uma das suas principais histórias de sucesso, tendo sido vendida anos depois por cerca de R$ 83 milhões. Agora, Éder está de volta ao local onde tudo começou, lançando um novo projeto com potencial transformador, o Maker Market, startup que propõe uma infraestrutura inédita de produção sob demanda no país.

Para a diretora executiva do Pelotas Parque Tecnológico, Rosani Ribeiro, o momento positivo das empresas reflete a maturidade das atividades. "Cada novo projeto que lançamos, como já foi o Robopel, o CriarLab, a Arena da Inovação e tantos outros, trazem frutos positivos para Pelotas e toda a região, atraindo mais empregos, mais empresas com serviços diferenciados e tecnologia", comenta.