Fenakiwi inicia nesta quinta-feira em Farroupilha com 10 variedades da fruta

Inicia nesta quinta-feira (3) a 25ª Fenakiwi, em Farroupilha, na Serra Gaúcha. Serão mais de 120 expositores que participarão do evento, sediado no Parque Centenário, que terá, também, área para compras, degustação de kiwi, espaço para conhecimento e aperfeiçoamento da cultura do kiwizeiro, assim como atrações musicais e culturais. O evento, que ocorre todos os finais de semana, terá seu encerramento no dia 20 de julho.

Segundo o prefeito Jonas Tomazini, a produção da fruta representa uma parcela importante da economia do setor primário da região, que se destaca principalmente pela fruticultura. Hoje, o município é considerado o principal produtor de kiwi do país, de acordo com Tomazini, e a produção anual alcança cerca de 200 toneladas. A colheita foi realizada em fevereiro nas 11 propriedades que fazem o cultivo.

Atualmente, são cultivadas mais de 10 variedades de kiwis, entre verdes e amarelos. A diferença principal entre eles, além das cores, é o sabor. Isso porque o kiwi verde, que é o mais comum, tem um sabor doce e levemente ácido. Já o vermelho, que tem a casca grossa e sem pelos, pode ter a cor entre o amarelo e o vermelho e seu sabor é mais doce que o verde. O plantio e cultivo do kiwi vermelho está em testes e deverá ser uma realidade nos próximos anos.

A expectativa é receber cerca de 100 mil visitantes. No evento será celebrado os 150 anos da imigração italiana em um pavilhão temático dentro do parque. Uma das atrações será o ‘Bar nas Alturas’, um local suspenso por um guincho com 40 metros de altura e que permite aos visitantes apreciar a vista da cidade. Haverá também brinquedos infláveis para as crianças e acontecerá o encontro de carros antigos do Classic Car Club de FarroupilhaA entrada é gratuita às sextas e aos sábados e domingos o ingresso custa R$ 20.