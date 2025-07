Pinhão é o protagonista de festa em São Francisco de Paula

Entre a quinta-feira (3) e o domingo (6), a cidade de São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, comemora a 26ª Festa do Pinhão. O evento, que celebra a cultura e gastronomia da cidade, tem previsão de receber cerca de 30 mil pessoas no Centro de Eventos municipal, que foi inaugurado recentemente e conta com uma estrutura ampla e coberta. Este ano, a festa contará também com uma programação voltada ao Queijo Artesanal Serrano, produto símbolo dos Campos de Cima da Serra e que é considerado patrimônio cultural do Rio Grande do Sul.

O pinhão, fruto da árvore araucária - espécie nativa da Região Sul -, está presente durante o ano todo na gastronomia local. Além disso, o produto é uma das principais fontes de renda de agricultores familiares locais, segundo o secretário de Turismo Rafael Castello. "Essas famílias colhem o pinhão, vendem e vivem disso. Elas fazem praticamente a economia do ano em função da colheita do pinhão. A parceria com a Emater auxilia muito, pois ela faz o registro disso tudo para que a gente possa não só degustar, não só experimentar, não só aproveitar o pinhão, mas fazer desse produto uma atividade econômica", diz.

pesquisa feita pelo Laboratório de Manejo da Vida Silvestre da Universidade de Passo Fundo (Lamvis/UPF) a safra teve 170 toneladas de pinhão em São Francisco de Paula, 30 toneladas a mais em comparação ao ano passado. Sobre a preservação da araucária, o secretário conta que, há pelo menos quatro anos, a Secretaria de Turismo, junto à Secretaria de Meio Ambiente do município, realiza uma campanha que visa plantar um milhão de mudas de araucárias na região. "Essas mudas ainda não estão dando os frutos, mas demonstra o cuidado que a gente está tendo com a araucária, que nós estamos tendo com o ambiente, junto com a Emater para fazer a colheita no momento certo, respeitando a safra", afirma. Este ano, apesar da ameaça de extinção da araucária, identificada em umaque trata sobre a preservação da árvore,, 30 toneladas a mais em comparação ao ano passado. Sobre a preservação da araucária, o secretário conta que, há pelo menos quatro anos, a Secretaria de Turismo, junto à Secretaria de Meio Ambiente do município, realiza uma. "Essas mudas ainda não estão dando os frutos, mas demonstra o cuidado que a gente está tendo com a araucária, que nós estamos tendo com o ambiente, junto com a Emater para fazer a colheita no momento certo, respeitando a safra", afirma.

O município, de acordo com Castello, investiu cerca de R$ 1 milhão para a realização do evento, e espera um retorno superior ao valor investido. Para o secretário, "investir na festa é algo que traz um retorno abrupto para a cidade". Isso porque, na visão dele, as produções gastronômica, de artesanato e cerveja são realizadas, em sua maioria, por comerciantes e produtores locais.

Dentre os pratos feitos à base da semente, destacam-se a farofa, a paçoca e o entrevero, que serão vendidos entre os quase 60 comércios que estarão presentes no local do evento. Além disso, serão distribuídos gratuitamente em torno de seis mil quilos de pinhão ao público.

Também podem ser comprados pelos visitantes produtos artesanais, como tábuas de madeira para churrasco, e cervejas. O evento terá apresentações culturais e musicais, oficinas, palestras e o concurso gastronômico, que escolherá o melhor prato com queijo serrano, nas categorias Prato Principal, Petisco/Entrada e Sobremesa.

Na quinta-feira (3), a Festa do Pinhão inicia a partir das 18h e encerra às 22h30. Já na sexta-feira (4), o evento inicia às 8h30 com um seminário promovido pela Emater e encerra às 23h15, com atração musical. No mesmo dia haverá a premiação do concurso, às 16h30. No sábado (5) e domingo (6), a festa começa a partir das 11h e encerra às 23h e às 20h, respectivamente. A entrada do evento é franca.