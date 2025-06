Termo viabiliza a construção da Cidade da Polícia em Passo Fundo

viabiliza a construção da Cidade da Polícia . O documento formaliza a parceria que busca o fortalecimento da segurança pública em Passo Fundo, com a implantação de um complexo para instalar estruturas essenciais da Polícia Civil e da Segurança do Município, além do Centro Integrado de Operações (CIOP). O governador Eduardo Leite e o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, assinaram, nesta quinta-feira (26), o termo de cooperação que. O documento formaliza a parceria que busca o fortalecimento da segurança pública em Passo Fundo, com a implantação de um complexo para instalar estruturas essenciais da Polícia Civil e da Segurança do Município, além do Centro Integrado de Operações (CIOP).

Localizado no bairro Dona Elisa, em uma área de 12 mil m², o complexo urbano será erguido por meio de recursos municipais, com apoio institucional do Estado. O projeto está com a documentação pronta para licitação e os primeiros trâmites já estão sendo analisados pela Comissão de Licitações Centralizada (CLC). A previsão é de que a publicação do edital ocorra nos próximos meses.

"A Cidade da Polícia é um investimento na segurança para a população. Estamos unindo esforços para proporcionar melhores condições de trabalho às forças de segurança e mais proteção aos cidadãos. A união com o governo do Estado é decisiva para tornar esse projeto realidade", afirmou o prefeito Pedro.

O espaço contará com dois prédios principais: um destinado às delegacias da Polícia Civil e outro à Secretaria Municipal de Segurança e estruturas compartilhadas da Brigada Militar. O projeto também contempla áreas de lazer, praça pública, academia ao ar livre e um espaço de descompressão com conceito verde.

O secretário adjunto de Segurança Pública do Estado, coronel Mário Ikeda, ressaltou o impacto positivo da iniciativa. "Este é um passo importante. Materializando essa assinatura, poderemos dar melhores condições para a segurança pública em Passo Fundo e atender melhor a nossa comunidade", pontuou.

A nova estrutura irá substituir prédios hoje dispersos pela cidade, oferecendo mais acessibilidade, economia operacional e agilidade no atendimento à população. A estimativa é que a execução da obra ocorra em 20 meses após o início da construção.