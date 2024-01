Governador confirma construção da Cidade da Polícia em Passo Fundo

Durante visita do governador do Estado, Eduardo Leite, a Passo Fundo, nesta sexta-feira (26), o prefeito Pedro Almeida apresentou o projeto de construção da Cidade da Polícia. O complexo de segurança, que será construído no antigo Delmar Sitoni, na vila Dona Eliza, abrangerá cinco delegacias da Polícia Civil, a secretaria municipal de Segurança Pública e o Centro Integrado de Operação de Segurança.

O projeto prevê uma área total de 12 mil metros quadrados, que deve receber duas edificações de 3,1 mil metros quadrados, sendo uma para a Polícia Civil e outra para a secretaria municipal de Segurança Pública e o Centro Integrado de Operação de Segurança, onde todas as forças de segurança podem trabalhar de forma colaborativa. O investimento total estimado é de R$ 25 milhões, incluindo a construção dos prédios e a estruturação do entorno, ruas internas e áreas de estacionamento. O prazo de entrega é de aproximadamente dois anos, após o início das obras.

Para a Polícia Civil, a proposta é a construção de uma edificação com cinco pavimentos, que receberá cinco delegacias, com 612 metros quadrados cada. Estão projetados em cada andar um hall e as salas que permitem não só atender as operações atuais, mas também a ampliação dos serviços no futuro. A primeira parte da obra, com estrutura pré-moldada, poderá ser licitada ainda no primeiro semestre de 2024. O complexo deverá abrigar a Delegacia de Polícia Regional Integrada (DPRI), a 1ª Delegacia de Polícia, a 2ª Delegacia de Polícia, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP e a Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

Após conhecer o projeto, o governador enfatizou que o bom retrospecto de parcerias entre Estado e município faz com que a iniciativa tenha ótimas perspectivas. "A decisão política está tomada: vamos ter a Cidade da Polícia em Passo Fundo", afirmou Eduardo Leite.