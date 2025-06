33º Festiqueijo inicia nesta sexta-feira, em Carlos Barbosa

o 33º FestiQueijo O evento gastronômico reúne 20 expositores de queijos, vinhos, espumantes e produtos típicos e mais de 70 shows no Centro Cultural Mãe de Deus, além de eventos paralelos que ocorrem no município Inicia nesta sexta-feira (27), em Carlos Barbosa, na Serra Gaúchae mais de 70 shows no Centro Cultural Mãe de Deus, além de eventos paralelos que ocorrem no município

O festival será realizado ao longo de cinco finais de semana, com a expectativa de receber de braços abertos cerca de 30 mil visitantes. Com ingressos entre R$ 170 e R$ 340, conforme o dia, horário e setor, as sessões são divididas em turnos para garantir conforto ao público: nas sextas-feiras, das 12h às 16h e das 17h às 23h; aos sábados, das 10h às 16h e das 17h às 23h; e aos domingos, turno único, das 11h às 17h.

Para desfrutar das delícias do FestiQueijo, os visitantes recebem uma taça e um garfo personalizados. No cardápio das mesas centrais do evento, estarão delícias como galeto, salsichão, pastel de queijo, polenta, bolinho de arroz com calabresa, além de pratos doces como minichurros e pastel de chocolate branco com queijo. Além disso, mais de 50 tipos de queijos e dezenas de vinhos e espumantes estarão em exposição para serem saboreados por meio das marcas parceiras.

Além da festa gastronômica, ocorre em paralelo, ao lado da Rua Coberta, no Pavilhão da Tramontina, a Feira Feito em Barbosa, com 32 expositores locais que comercializarão uma diversidade de produtos durante os cinco finais de semana. Com entrada gratuita, o espaço estará aberto nas sextas-feiras, das 11h às 22h, sábados, das 9h às 22h, e domingos, das 9h às 18h.

Ainda estão previstas para o período as Olímpiadas Coloniais, a Meia Maratona Festiqueijo, um evento de cicloturistmo e o 25° Seminário Internacional de Leite. As entradas podem ser adquiridas pelo site (festiqueijo.com.br)