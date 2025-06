Carlos Barbosa espera público de 30 mil no 33º FestiQueijo

De 27 de junho a 27 de julho, o Centro Cultural Mãe de Deus, ao lado da Igreja Matriz de Carlos Barbosa, recebe a programação de 15 dias do 33º edição do FestiQueijo, depois do cancelamento da programação do evento em 2024, devido aos efeitos das enchentes do Rio Grande do Sul, que afetaram a população de quase todo o estado.

O sentimento é, portanto, de "retomada", afirma o presidente do festival, Francisco Guazzelli. Segundo ele, a expectativa de público pagante é de cerca de 30 mil pessoas, mesma marca da edição passada, em 2023. Guazelli destaca que o evento já registrou a venda de ingressos para mais de 450 cidades de todo o país. O número, de acordo com o secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Carlos Barbosa, Fábio Basso, representa a consolidação do município da Serra como destino reconhecido para os viajantes. "A FestiQueijo se nacionalizou", celebra.

A programação principal do evento no Centro Cultural é voltada ao consumo liberado em 10 vinícolas e que oferecem mais de 50 tipos de queijos, além de vinhos, espumantes e sucos de uva. Os fins de semana do evento também contarão com um total de 70 shows de artistas regionais de diferentes gêneros musicais.

Um deles é a Feira Feito em Barbosa A lista completa das atrações pode ser conferida no site A FestiQueijo também conta com uma programação de sete eventos paralelos em diferentes pontos da cidade., que, segundo o secretário Basso, espera um faturamento superior a R$ 1,5 milhão, marca alcançada em 2023, e que traz 32 expositores locais. Além dela, fazem parte do programa as Olimpíadas Coloniais, a 1ª Meia Maratona FestiQueijo, a 10ª Rústica e a Minirrústica, o Pedal do FestiQueijo, o XII Rally dos Vinhedos e uma homenagem especial aos 150 anos de imigração italiana: a Estação das Etnias.

As informações foram apuradas pelo Jornal Cidades durante a visita que a comitiva do evento fez à redação na manhã desta terça-feira (17). Além de Guazzelli e Basso, o grupo era integrado pelo vice-presidente da Associação do Comércio, Indústria e Serviços de Carlos Barbosa (ACI), da senhorita e da dama de companhia da FestiQueijo, respectivamente Alessandra Sipp e Dayane Fonseca, e demais acompanhantes.

Os ingressos, que podem ser adquiridos no site do evento ou em pontos físicos na cidade, variam de R$ 170,00 a R$ 340,00, dependendo do dia, turno e setor. Crianças de 3 a 8 anos pagam R$ 70 e de 9 a 12 anos, R$ 120,00.

A exemplo da edição anterior, o acesso ao FestiQueijo em Carlos Barbosa será dividido em dois horários para proporcionar maior conforto ao público. Nas sextas-feiras, das 12h às 16h ou das 17h às 23h, e nos sábados, das 10h às 16h ou das 17h às 23h. Já no domingo, será sessão única, das 11h às 17h.