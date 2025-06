Frio faz cidade de Pinheiro Machado cancelar aulas

A secretaria de Educação, Cultura e Desporto de Pinheiro Machado, no Sul do Estado, confirmou a suspensão das aulas na rede pública municipal devido à forte onda de frio prevista para os próximos dias. Com isso, as atividades só voltam a acontecer na segunda-feira (30).

Durante esse período, será realizada a distribuição de sopão para a comunidade no turno da tarde, na Escola Manoel Lucas Prisco. A iniciativa não utiliza recursos da alimentação escolar, e cada pessoa deve levar um recipiente para retirada. Segundo a secretária de Educação do município, Jaqueline dos Santos, a medida de suspensão das aulas foi tomada pensando na saúde e segurança dos alunos.

Nesta semana, o município registrou dois fenômenos: neve, no início da semana, e chuva congelada. A previsão para o fim de semana é de mínima de 1ºC na sexta-feira, 4º no sábado e 7º no domingo - no fim de semana, com possibilidade de chuva.



Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Tereza da Rosa, na localidade de Torrinhas, interior de Pinheiro Machado, que funciona em regime diferenciado (nas terças, quintas e sábados), também tem aulas canceladas no sábado (28), também em função da onda de frio.