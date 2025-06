PAPI é homologado e entra em operação no Aeroporto de Caxias do Sul

o sistema PAPI (Precision Approach Path Indicator) do Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul O processo de instalação teve início em 2024, e envolveu diversas etapas técnicas, inspeções e validações, seguindo os protocolos estabelecidos pelaAgência Nacional de Aviação Civil (Anac) e pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea). A liberação oficial representa a entrega de um equipamento essencial para reforçar a segurança nas aproximações à pista. Foi publicado no Sistema de Divulgação de Informações Aeronáuticas que, está homologado, ativado e em condições operacionais para auxiliar pousos em condições visuais., e envolveu diversas etapas técnicas, inspeções e validações, seguindo os protocolos estabelecidos pelaAgência Nacional de Aviação Civil (Anac) e pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea). A liberação oficial representa a entrega de um equipamento essencial para reforçar a segurança nas aproximações à pista.

O PAPI é um sistema de auxílio visual que informa ao piloto, por meio de luzes brancas e vermelhas, se a aeronave está no ângulo ideal de descida para o pouso. A instalação desse sistema em Caxias do Sul amplia a segurança operacional em condições visuais, sendo especialmente relevante em aeroportos com topografia acidentada ou meteorologia variável — características da região serrana.

A instalação do PAPI se soma a uma série de melhorias que vêm sendo implementadas desde a municipalização do aeroporto, em março de 2023. Todo o processo foi acompanhado de perto pela empresa Orion Aeroportos, contratada pela prefeitura de Caxias do Sul para prestar consultoria especializada na área aeroportuária, e também pela Paim Navegação Aérea, responsável por apoiar tecnicamente nas etapas de homologação e interlocução com os órgãos reguladores.