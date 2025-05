Aeroporto Hugo Cantergiani deve ter o PAPI a partir de junho

A operação do sistema PAPI (Precision Approach Path Indicator, em português Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão), pode ter início no mês de junho. A direção do termina aguarda apenas a homologação do Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV), da Força Aérea Brasileira (FAB), que realizou na quinta-feira passada (8) o voo de inspeção. Anteriormente, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) havia autorizado o processo técnico do sistema, e as cabeceiras da pista estavam aptas para receber a inspeção final do Grupo. (Precision Approach Path Indicator, em português Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão), adquirido e instalado em 2024 no aeroporto regional Hugo Cantergiani , em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha,. A direção do termina aguarda apenas a homologação do Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV), da Força Aérea Brasileira (FAB), que realizou na quinta-feira passada (8) o voo de inspeção. Anteriormente, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) havia autorizado o processo técnico do sistema, e as cabeceiras da pista estavam aptas para receber a inspeção final do Grupo.

De acordo com o diretor do aeroporto, Cleberson Babetzki, o equipamento, que custou aproximadamente R$ 1,3 milhão, é um auxílio visual aos pilotos de aeronaves durante o período de pouso na pista. Por meio de luzes vermelhas ou brancas, o equipamento indica se a aeronave está acima, abaixo ou na rampa ideal de descida. Ele explica qual a importância do equipamento e como funciona sua operação. "A importância operacional é mostrar para o piloto que está se aproximando do aeroporto se ele está em altitude correta ou errada em relação ao solo, a cabeceira da pista. É como se essa luz dissesse para o piloto: 'Pode se aproximar que tu estas vindo bem'", diz.

Por ser um equipamento para auxílio em voos visuais, ele se torna inadequado para dias nublados e chuvosos. "Na aviação tem dois tipos de voos: o visual, que é por instrumento. Se é visual, é porque o piloto consegue enxergar a pista. Então, nesses casos, o PAPI vai auxiliar esse piloto que está vendo a pista e está vendo o PAPI. Porque se tiver neblina ou camada de nuvens fechadas, ele não vai nem ver a pista, muito menos o PAPI", explica.

Por outro lado, o voo por instrumento, ou IFR (do inglês instrument flight rules), que comumente é utilizado em voos comerciais, orienta a aeronave mesmo em dias de mau tempo. Isso porque nos computadores de bordo da própria aeronave são realizadas comunicações via GPS com emissores ou receptores localizados no solo ou em satélites.

Anteriormente à instalação do sistema, o diretor explica que operava na pista um equipamento antigo, considerado obsoleto. "O PAPI já é uma modernização. Nós tínhamos que modernizar e aproveitamos esse momento. O aeroporto teve uma importância no estado como um corredor humanitário (nas enchentes), mas também pelo fato de que existe uma legislação que a gente precisa cumprir", diz.

A Anac, segundo Babetzki, possui uma legislação vigente destinada aos aeroportos que operam com aviões a jato, para que instalem o equipamento até o mês de outubro deste ano. A administração aguarda agora a carta de homologação, e a previsão é que a FAB retorne no mês de junho.