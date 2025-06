Municípios da Região das Missões vão receber R$ 50 milhões

Em alusão aos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis no Rio Grande do Sul, que ocorrerá em 2026, prefeitos da região das Missões estiveram presentes junto ao governador do estado, Eduardo Leite, e o vice-governador, Gabriel Souza, para o lançamento dos festejos. O objetivo era celebrar o quadricentenário das Missões e assinar os primeiros 16 convênios com 12 municípios, totalizando um investimento de R$ 50,53 milhões. Durante o evento foi inaugurada a comissão oficial dos 400 anos, composta por 45 representantes de prefeituras, universidades, arquidiocese, entidades culturais e associações.

Considerado pelo governador o maior pacote de investimentos feito em uma região do estado, os recursos serão destinados a obras e melhorias em cidades como São Luiz Gonzaga, com reformas estruturais do atual museu arqueológico, e em Santo Ângelo, com a ampliação do terminal de passageiros em 980m² e implantação de área de estacionamento para 384 veículos no aeroporto Sepé Tiaraju. "Nós fizemos um primeiro esforço no leilão e, infelizmente, acabou não acontecendo. A gente foi atrás das empresas, identificou o que faltou e a partir disso fizemos uma série de ajustes. Melhoramos a taxa de retorno, nós aumentamos o aporte do estado, colocamos uma contraprestação mensal que o estado vai fazer, aumentamos as camadas de garantia para que o concessionário não tenha medo sobre não pagamento do estado. Vários itens foram colocados para poder dar mais segurança e estimular a entrada de parceiros privados", afirma o governador.

Designados pela Secretaria da Cultura em caráter honorífico, estiveram presentes também o Pajé Floriano Romeo (em guarani Wherá Sondaro), de uma comunidade indígena em Santo Ângelo, o irmão Celso João Schneider, da Companhia de Jesus e a cantora missioneira Marianita Ortaça, que foram nomeados embaixadores da celebração. Para o pajé, o evento é um marco importante na história e ele acredita que é necessário resgatar e valorizar a cultura Guarani. "Para mim é importante respeitar nossa história. A história está viva, sempre", afirma.

Para o secretário da Cultura Eduardo Loureiro, que dirigiu a cerimônia, o evento tem como objetivo valorizar a história local, reconhecer seu legado e promover o desenvolvimento econômico e social. "Toda a influência exercida pelas Missões na agricultura, na economia, e o que se quer é justamente não só valorizar essa história, mas reconhecer o legado e promover o desenvolvimento através do turismo, através da cultura, a partir de um conjunto de investimentos", afirma.

Além desses municípios, os investimentos serão implantados nas cidades de São Nicolau, São Borja, São Miguel das Missões, Entre-Ijuís, Porto Xavier, Vitória das Missões, Bossoroca, São Pedro do Sul, Caibaté e São Francisco de Assis. Por decreto, Leite instituiu o ano de 2026 como os 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis no Estado, e a coordenação da celebração fica sob responsabilidade da Secretaria da Cultura.