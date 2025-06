Governo estadual investiu R$ 36 milhões em aeroportos do RS em 2024

Jornal Cidades publicou, na sexta-feira (13), que as três principais operadoras aéreas do Brasil - Latam, Gol e Azul - não demonstraram interesse em criar rotas O governo do Estado se manifestou, através de uma nota, sobre movimentos feitos em âmbito institucional para atrair mais voos para cidades do Rio Grande do Sul. Opublicou, na sexta-feira (13), que as três principais operadoras aéreas do Brasil - Latam, Gol e Azul -para os recém reformados aeroportos de Canela, na Serra Gaúcha, e em Torres, no Litoral Norte.

No informativo, o governo estadual afirmou que houve aporte de R$ 36 milhões em investimentos destinados à infraestrutura aeroportuária regional em 2024. Atualmente, seis aeroportos são administrados pela Secretaria de Logística e Transportes (Selt): Passo Fundo, Santo Ângelo, Erechim, Rio Grande, Capão da Canoa e Carazinho. As melhorias incluem modernização de pistas, reformas estruturais e ações de segurança operacional.

Além dos investimentos diretos, uma das principais ferramentas para o estímulo à aviação regional, segundo o governo estadual, é o Programa Estadual de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR-RS), criado em 2015. Através do PDAR, o governo concede incentivos fiscais às companhias aéreas, reduzindo a alíquota do ICMS sobre o querosene de aviação (QAV). Os descontos variam de acordo com a quantidade de rotas, frequência dos voos e assentos disponibilizados, em um modelo que estimula a ampliação da malha aérea. As companhias Gol, Latam e Azul já aderiram ao programa estadual e operam rotas regionais dentro desse modelo de benefício fiscal.

O governo do Estado informa, ainda, que mantém tratativas com as empresas aéreas para aumentar a frequência dos voos regionais e o número de cidades atendidas no interior do Estado. "O objetivo é garantir mais opções de mobilidade para a população, promover o desenvolvimento regional e consolidar o RS como polo logístico e turístico", conclui a nota.