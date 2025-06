Azul, Gol e Latam não têm previsão de voos para aeroportos de Canela e Torres

Canela, na Serra Gaúcha de Torres, no Litoral Norte estão prontos para receber voos comerciais regulares há, pelo menos, seis meses. A informação foi confirmada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que detém a gestão de ambos os terminais. Porém, apresar de estarem aptas a receberem voos comerciais, as empresas aéreas Azul, Gol e Latam, as três principais a operarem no Brasil, não têm previsão de se criar rotas a partir destas duas cidades Os aeroportos de, e, que foram entregues em dezembro do ano passado,. A informação foi confirmada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que detém a gestão de ambos os terminais. Porém, apresar de estarem aptas a receberem voos comerciais, as empresas aéreas Azul, Gol e Latam, as três principais a operarem no Brasil,

Em outubro do ano passado, foi noticiado que os investimentos das obras do aeroporto de Canela, que iniciaram no final do mesmo mês, somaram mais de R$ 30 milhões. Dentre as melhorias, destacam-se o alargamento da pista, a instalação de equipamentos de navegação, como o Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão (PAPI), que é um auxílio visual aos pilotos de aeronaves durante o período de pouso na pista, com luzes vermelhas e brancas. Além de sinalização, ampliação do pátio, projeto de terminal e área comercial.

Com essas melhorias, o aeroporto está apto a receber aeronaves ATR-72, com capacidade para 72 passageiros. Os investimentos foram realizados após as enchentes de maio do ano passado terem afetado significativamente o aeroporto Salgado Filho, deixando-o inacessível para pousos e decolagens por cinco meses.

Já os investimentos para realizar as obras no aeroporto de Torres foram de aproximadamente R$ 22 milhões, segundo informações da prefeitura. Dentre as melhorias, destaca-se os nove metros de largura a mais na pista de taxiamento, possibilitando a operação de aeronaves maiores, com mais cinco posições de estacionamento de aeronaves no pátio e uma para helicópteros. Também foi instalado o sistema PAPI em ambas cabeceiras.

Questionada se possui interesse em se estabelecer nas duas cidades, a empresa aérea Azul informou, através de nota que ainda não tem previsão de retornar os voos para Canela, assim como iniciar operações para o aeroporto de Torres, no Rio Grande do Sul. Também consultada sobre a possibilidade de operar nos terminais, a Gol também afirma emitiu um comunicado afirmando que, "neste momento" não há previsão de iniciar operações em Canela e Torres, mas ressalta que "caso a companhia identifique viabilidade econômica e de infraestrutura, poderá seguir com a implementação das rotas".

Já a Latam, que possui voos diretos de Caxias do Sul, Passo Fundo e Pelotas para São Paulo, assim como de Porto Alegre para outras localidades, diz que avalia constantemente sua malha aérea para oferecer as melhores opções de conectividade aos clientes no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil", mas também não sinalizou a possibilidade de incluir as cidades da Serra Gaúcha e de Torres na oferta para os passageiros.

Atualmente, os terminais são administrados pela Infraero, que gerencia mais de 30 aeroportos no Brasil. Consultada sobre a possibilidade de atrair mais voos para ambos os terminais, a empresa pública disse que mantém diálogo com as empresas aéreas para que elas implantem novos voos, de acordo com a estratégia comercial de cada uma. A reportagem buscou contato com o governo estadual, por meio da Secretaria de Logística e Transportes, para saber quais ações estão sendo adotadas a fim de atrair as respectivas companhias, mas não obteve retorno até a publicação.