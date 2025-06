Novo Hamburgo monitora situação das casas de bombas

A quarta-feira (18) foi de trabalho intenso para a Defesa Civil e as equipes que atuam na prevenção e manutenção da rede drenagem em Novo Hamburgo. Em 24 horas, a cidade registrou 98 milímetros de chuva e, apesar do volume expressivo, não houve registro de grandes alagamentos.

No bairro Santo Afonso, a situação também está sob constante monitoramento. Conforme o engenheiro e diretor de Esgotos Pluviais da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura, Gabriel Roballo, a casa de bombas está com seis equipamentos ligados. Roballo faz um apelo para que a população não deposite resíduos irregulares nos arroios e córregos, material que acaba chegando até o local. “A gente teve uma operação complicada na Casa de Bombas, justamente pela quantidade de excesso de lixo, de entulho, resíduos de poda, de todo o tipo”, comenta.

Já o diretor de Defesa Civil, Gilson do Amaral, explica que as ocorrências envolvendo deslocamento de massa, em que pessoas foram removidas por precaução, foram registradas em construções irregulares ou erguidas com técnicas construtivas irregulares. A Defesa Civil registrou três ocorrências de deslizamentos, sem qualquer tipo de dano aos moradores. Um atendimento ocorreu na rua das Araucárias, bairro Boa Saúde, onde três pessoas foram removidas e levadas para casa de familiares. A outra situação foi registrada no bairro Canudos, na Rua José Aloísio Daudt, com a remoção de seis pessoas. A terceira ocorrência é na Rua Rio Negro, bairro Liberdade, com a retirada de quatro moradores.

O Rio dos Sinos também está sob monitoramento. A última medição confirmada pela prefeitura mostrava a água a 5,79 metros. A cota de inundação é de 6,60m.