Estragos causados pela chuva intensa deixam famílias desabrigadas em Jaguari

Com as fortes chuvas da madrugada desta segunda-feira (16), o nível do rio Jaguari registrou a marca de 11 metros, atingindo o município de Jaguari, na região central do estado. A elevação das águas do rio provocou alagamentos em diversos pontos da região.

Conforme informações da prefeitura, os bairros mais atingidos foram Sagrado Coração de Jesus, Mauá, Rivera, Consolata, além de trechos das ruas Daltro Filho e Coronel Flores. Já no interior, há vários pontos sem acesso, com trânsito interrompido. As equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Obras estão atuando desde a madrugada oferecendo suporte às famílias atingidas e monitorando o avanço das águas.

Por conta da situação emergencial provocada pela enchente, as aulas da rede municipal foram suspensas. Até o momento, cerca de 500 pessoas foram atingidas e 60 famílias estão acolhidas em abrigos disponibilizados pelo município, como no CTG, no Salão Paroquial, na Antiga Escola Antonieta e no Centro Comunitário do Bairro Consolata. Além disso, a prefeitura está recebendo doações de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e lençóis, toalhas e cobertores na Antiga Escola São José.