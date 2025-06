Chuva intensa atinge residências e deixa famílias desabrigadas em Encruzilhada do Sul

A chuva intensa que atingiu o estado na madrugada desta terça-feira (17) causou destruição em diversos pontos do município de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo. As regiões do arroio Lava Pés, Rondina e Vila Esperança foram as mais atingidas. Segundo informações da Defesa Civil, o arroio Lava Pés transbordou, invadindo residências e fazendo com que ao menos 30 famílias precisassem deixar suas casas.



Estima-se que pelo menos 40 pessoas ficaram desalojadas e outras 150 foram afetadas com as fortes chuvas. Desde às 2h, equipes da Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana e da Defesa Civil atuam constantemente para conter os estragos, prestar assistência às famílias e minimizar os impactos nas áreas mais atingidas. Além disso, retroescavadeiras estão sendo utilizadas para agilizar os trabalhos de desobstrução de vias e bueiros. A prefeitura confirmou que o abastecimento de água foi interrompido ao longo do dia.