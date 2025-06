Comitiva de Cachoeirinha viaja em missão para a China nesta semana

Na quinta-feira (19), integrantes da Cachoeirinha irão à China para participar da 10ª edição da Reunião Anual do Conselho de Governadores do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB), que ocorre entre os dias 24 e 26 em Pequim. O objetivo é apresentar o projeto ambiental desenvolvido em 2024, denominado de Programa de Resiliência Urbana e Inovação na Gestão de Riscos Climáticos, que faz parte do Programa Cachoeirinha 2050. Participarão do evento o prefeito, Cristian Wasem, e o secretário de Planejamento Paulo Garcia.

O governo municipal elaborou o projeto para receber financiamento do AIIB, a fim de buscar estratégias que mitiguem os impactos causados pelas mudanças climáticas, tornando a cidade resiliente a eventos semelhantes aos que atingiram significativamente a cidade em maio do ano passado. "Foram algumas etapas, inclusive uma com a Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) do governo federal. Também passamos por uma pré-apresentação dos nossos projetos estruturantes do município, com rampas de acesso, reconstrução das casas de bombas, revitalização de arroios. Os projetos também têm uma relação às inundações. E agora o banco AIIB fez um convite especial para nós fazermos essas apresentações dos projetos com a diretoria do banco", explica o prefeito.

Segundo informações da prefeitura, o banco firmou uma operação internacional de crédito para a realização do projeto, uma iniciativa que representa o maior investimento já realizado no município, com recursos de até US$ 88 milhões (cerca de R$ 487 milhões), dos quais 20% será de contrapartida do município. O financiamento tem carência de cinco anos e 35 anos para pagar, com juros de aproximadamente 1,5% ao ano. Além de Cachoeirinha, a cidade de Guaíba e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) buscam financiamento.

Dentre as ações do plano, destaca-se a reabertura do Parque Ambiental Tancredo Neves e a construção de uma eletrovia municipal, que visa incentivar os veículos a diminuírem as emissões de gás carbônico (CO2) no ar - um dos principais responsáveis pelo aquecimento global, segundo o WWF Brasil (World Wide Fund for Nature ou Fundo Mundial para a Natureza, em português) - com pontos de recarga elétrica pela estrada, contribuindo também para a mobilidade urbana.

Além disso, será feita a drenagem dos arroios, a reabilitação da avenida Flores da Cunha, principal da cidade, a requalificação e construção de praças e parques, tornando-os parques-esponjas. Também está prevista a urbanização do Arroio Passinhos, que estão com licitação em andamento, e a criação do centro de operação e controle para eventos climáticos, que funcionará junto ao Centro Administrativo. "Nós vamos fazer um centro de emergência, que estará preparado para, nos eventos climáticos, poder armazenar mantimentos, roupas, remédios", completa o secretário.