Bento Gonçalves comemora a 147ª festa de Santo Antônio

A cidade de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, comemora nesta sexta-feira (13) a 147ª edição da festa de Santo Antônio, o padroeiro da cidade. O evento religioso conta com missas ao santo durante o dia e tem previsão de reunir cerca de 8 mil fiéis na Paróquia Santo Antônio, vindos de cidades vizinhas, como Farroupilha e Pinto Bandeira. A festa traz o lema "Pelo olhar de Santo Antônio contemplamos a criação", inspirada na temática da Campanha da Fraternidade 2025.

Esta campanha, segundo informações da Paróquia Santo Antônio, impulsionou toda a igreja católica no Brasil a refletir sobre o tema "Fraternidade e Ecologia Integral", proposta pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). "Nós tínhamos a Campanha da Fraternidade que falava 'Deus viu que tudo era bom', tirado do livro do Gênesis. Então nós aproveitamos o olhar. Como nós olhamos a criação? Como nós olhamos a natureza? Como nós olhamos as pessoas?", reflete o pároco da Paróquia Santo Antônio, o padre Volmir Comparin.

Segundo ele, Santo Antônio foi uma figura importante na Idade Média em Portugal, onde nasceu. Realizou atos de bondade e pregou o evangelho à sua comunidade até o ano de 1231, quando morreu na Itália. Em 1878, seu legado foi trazido pelos imigrantes italianos ao município como forma de devoção e fé ao santo.

O padre explica que o religioso tornou-se padroeiro da cidade através de um quadro oriundo de Pádua, na Itália, que continha nele a sua imagem. "Desde então é uma presença constante e por isso nós fazemos uma festa, lembrando, não a morte de Santo Antônio, mas o dia em que ele, de fato, concluiu sua vida. Então, 13 de junho é para lembrar isso. Um homem que foi bom, um homem que fez o bem, um homem que, junto de Deus, continua ajudando as pessoas. Então a nossa festa é para lembrar isso", afirma. Atualmente o quadro está exposto na igreja e recentemente foi restaurado.

O santuário abre a partir das 6h e a festa inicia às 7h, com uma missa de abertura. Posteriormente haverá missas às 8h30min e às 10h30min. Às 15h haverá uma missa campal, caso o tempo esteja estável, e a última será realizada às 18h. As missas serão presididas por cinco padres, dentre eles o padre Volmir, que presidirá a última, a missa de Ação de Graças.

O local é aberto ao público e durante o dia haverá distribuição de pães. O almoço, que será servido no salão paroquial, pode ser adquirido na hora pelos fiéis.