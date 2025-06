Festival Santa Cruz de Cinema contará com 21 obras

A partir da próxima semana, entre os dias 9 e 13 de junho, acontece a oitava edição do Festival Santa Cruz de Cinema. O evento reúne, ao todo, 21 mostras de curtas-metragens entre as categorias Mostra Nacional, com 12 curtas-metragens de oito estados brasileiros. Além disso, haverá a Mostra Gaúcha, com seis produções e a Olhares Daqui, com três filmes locais, todas em competição. Como novidade para esta edição, o evento contará com a Mostra Pantalla, um projeto de internacionalização do festival santa-cruzense em parceria com o Departamento de Maldonado, no Uruguai, que exibirá quatro produções que participaram do Festival Internacional de Cine de Punta del Este, mas que não participarão da mostra competitiva.

Todas as produções brasileiras estão concorrendo ao Troféu Tipuana nas 14 categorias de premiação, como Melhor Direção e Melhor Roteiro. Dentre elas, destacam-se os três curtas-metragens santa-cruzenses selecionados para a categoria Mostra Olhares Daqui, que tem como objetivo fomentar a produção regional: "A Balada de um Artista em Extinção", de Vitz Almeida e Maurício Bremm, "Garimpo", de Paloma Jahnke e Dener Augusto e "O Inquilino", de Jordana Beck. Dentre os gêneros das produções destacam-se documentários, animações e ficções.

Um dos idealizadores do festival, Leonel Ayres, explica a importância do evento para os produtores locais e também para a cidade. "O cinema se insere no que a gente chama de economia criativa. Então, ele gera receita, produz riqueza e atrai investimentos para a cidade. O festival também ajuda a fomentar e a criar um público novo para o cinema", afirma.

Além da exibição dos curtas internacionais, o festival contará este ano com a Rodada de Negócios, um espaço em parceria com a entidade Santa Cruz Polo Audiovisual para promover parcerias entre empresas nacionais influentes na área com projetos desenvolvidos na cidade.

Considerado um dos principais festivais de curta-metragem do Brasil, o evento recebeu 814 produções nacionais inscritas e a seleção foi realizada através de uma curadoria com diversas pessoas ligadas às áreas de cinema e audiovisual. "É feita uma primeira rodada dessa curadoria e um filme sempre é assistido por duas pessoas. Nessa primeira seleção foram selecionados 60 filmes, do total dos 814. Desses, toda a equipe de curadoria assiste novamente e aponta aqueles que são escolhidos para serem apresentados nas noites de competição", explica Leonel.

O evento, que aguarda cerca de 800 pessoas entre realizadores, convidados e público geral, possui entrada franca a todos os públicos. O início do festival início está previsto a partir das 19h no Auditório Central da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc).