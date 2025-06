Festival de Cinema de Jaguarão abre período de inscrições

o município gaúcho sediará o 1º Festival de Cinema de Jaguarão. As inscrições para produtores interessados em exibir suas obras no histórico Theatro Esperança e participar da mostra competitiva estarão abertas desde o início de junho e se estendem até o dia 13 de julho, exclusivamente através do site do evento A fronteira entre Brasil e Uruguai nas cidade de Jaguarão e Río Branco em breve será também espaço de integração artística entre brasileiros, uruguaios e diversos outros países latino-americanos. Entre os dias 12 e 15 de novembro,. As inscrições para produtores interessados em exibir suas obras no histórico Theatro Esperança e participar da mostra competitiva estarão abertas desde o início de junho e se estendem até o dia 13 de julho, exclusivamente

Voltado a realizadores cinematográficos de todo o Rio Grande do Sul e de países da América Latina, o Festival tem como tema como tema "Um rio que nos une - diversidade e integração cultural", com foco em novos produtores. Os filmes devem ser curtas-metragens com duração máxima de 20 minutos (incluindo créditos), que serão enquadrados em quatro categorias: ficção, documentário, animação ou experimental.

Ao longo dos quatro dias de sessões presenciais e gratuitas no Theatro Esperança, o Festival de Cinema de Jaguarão contará com duas mostras competitivas. A regional será voltada para obras que apresentem narrativas regionais, com enfoque em temáticas, culturas e realidades locais, com objetivo de promover a visibilidade da diversidade do cinema produzido no Rio Grande do Sul. Já a mostra Latino-Americana exibirá produções que ultrapassam as fronteiras nacionais.

O festival premiará as melhores produções em nove categorias técnicas: filme, direção, atriz, ator, direção de arte, direção de fotografia, roteiro, montagem e trilha sonora. O júri será composto por profissionais do setor audiovisual convidados pela organização do evento. Além destas categorias, também haverá a escolha do melhor filme com base no júri popular, com o público votando durante as exibições.