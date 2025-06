Câmara de Vereadores de Estrela será reformada

O município de Estrela assinou o contrato de início das obras de revitalização da sede da Câmara de Vereadores, duramente atingida pelas enchentes de maio de 2024. A expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos em até 90 dias, permitindo o retorno das Sessões Ordinárias ao Plenário Bento Rodrigues da Rosa.

Desde as cheias, o Legislativo passou a operar de forma virtual, garantindo a continuidade dos trabalhos. Em 2025, as Sessões voltaram ao formato presencial, mas em local provisório: o auditório do Centro Empresarial de Inovação, Tecnologia e Qualificação), localizado no complexo da Polar, ainda sem acesso ao público.

As obras serão realizadas com recursos da Defesa Civil Nacional, que destinou R$ 140 mil após levantamento técnico. A licitação da reforma foi realizada em 28 de abril deste ano, e a empresa vencedora foi a Elisiane Oliveira Carpes Construções Ltda, de Carazinho-RS, com a proposta no valor de R$ 115.9 ml.

O presidente da Câmara, vereador Ernani de Castro, que também presidia o Legislativo em 2024, destacou a decisão de priorizar as demandas emergenciais do município. "Entendemos que, naquele momento, reestruturar a Câmara não era prioridade diante de tantas famílias precisando de auxílio. Por isso, optamos por buscar recursos externos com o apoio do Executivo, da Defesa Civil e da equipe de engenharia. Assim, garantimos que a retomada da sede fosse feita sem comprometer o orçamento municipal."

A reforma contempla melhorias na estrutura física do prédio, como pintura, reparos elétricos e hidráulicos. Paralelamente, já está em andamento o processo de aquisição de mobiliário e equipamentos necessários para que, tão logo a obra esteja concluída, o Legislativo possa retomar suas atividades no prédio original, de portas abertas à comunidade.