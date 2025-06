Câmara de Gramado passa a utilizar Inteligência Artificial em processos

A Câmara Municipal de Gramado deu mais um passo rumo à inovação e à transparência. Na sessão desta segunda-feira (3). Com a aprovação de uma resolução, a Câmara poderá ampliar o uso de tecnologias como a inteligência artificial (IA) em seus processos internos. E uma das primeiras inovações já está disponível: trata-se de um podcast automatizado, totalmente gerado por inteligência artificial, que passa a integrar todos os projetos de lei em tramitação ou já aprovados pela Câmara, sejam eles de autoria do Legislativo ou do Executivo.

A nova ferramenta, desenvolvida em parceria com a empresa GovSys, cria uma conversa simulada entre dois apresentadores virtuais. Nessa conversa, o projeto de lei é debatido com linguagem acessível e explicações claras sobre seu conteúdo, propósito e impactos na cidade. O objetivo é facilitar o entendimento das proposições por parte da comunidade, promovendo uma cidadania mais informada.

Ainda em fase de testes, a funcionalidade já está ativa e pode ser acessada por qualquer cidadão no site da Câmara. No entanto, é importante lembrar que os documentos oficiais com a íntegra dos projetos seguem sendo a principal fonte de consulta.