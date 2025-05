Feevale obtém patente de produto criado para o setor calçadista

A Universidade Feevale conquistou uma patente que reconhece oficialmente uma inovação tecnológica inédita e sustentável no setor calçadista. A invenção, desenvolvida pelos pesquisadores da Instituição Carlos Leonardo Pandolfo Carone, Fernando Morisso, Patrice Monteiro de Aquim, Angela Beatrice Dewes Moura e Cláudia Trindade Oliveira, trata do reaproveitamento de resíduos industriais e agroindustriais — especificamente, o resíduo de rebaixamento de couro Wet-Blue e a serragem de acácia-negra — para a fabricação de formas para calçados, peça essencial no processo de montagem do sapato. Participaram da pesquisa, também, Leonardo Lucas Paulos Chika, Sandra Tessaro e Júlia Maia Heckler.

A tecnologia patenteada envolve uma nova formulação composta por polietileno de alta densidade (PEAD), laminado sintético de poliuretano reciclado (LAM) e um dos dois resíduos citados — o Wet-Blue, típico do setor coureiro, ou a serragem da acácia-negra, derivada da atividade agroindustrial. Essa composição é transformada em um compósito capaz de substituir com desempenho técnico equivalente (e em alguns pontos superior) os materiais tradicionalmente usados na produção de fôrmas de calçados, como madeira e PEAD virgem.

Para Carone, um dos inventores e docente da Feevale, a solução representa um avanço concreto na busca por alternativas mais econômicas e sustentáveis no setor produtivo calçadista. "A inovação apresenta potencial redução de passivo ambiental, principalmente para as empresas do setor calçadista. Há reintrodução de resíduos com forma de matéria-prima, possibilitando a diminuição dos custos de processo e aumento de valor agregado ao produto", explica. A proporção ideal obtida pelos pesquisadores — 80% de PEAD, 17% de poliuretano reciclado e 3% de resíduo de couro ou serragem — possibilita a produção de fôrmas com ótimo desempenho técnico e processabilidade.

Tradicionalmente, essas formas são feitas de madeira ou PEAD puro, materiais que oferecem bom desempenho, mas são onerosos e, em muitos casos, ambientalmente insustentáveis. A nova formulação desenvolvida pela Feevale supera essa limitação ao combinar diversos materiais reaproveitados com o PEAD de forma otimizada.