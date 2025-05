Connection Terroirs reúne produtores brasileiros em Gramado

A partir desta quarta-feira (28) a cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, receberá mais uma edição do Connection Terroirs do Brasil, uma exposição de 50 produtos de Indicação Geográfica (IG), com produtores de 17 estados brasileiros. O evento, que ocorre até sábado (31) na rua Coberta e na Praça Major Nicoletti, visa promover diversos produtos de origem brasileira e fortalecer o desenvolvimento das Indicações Geográficas no Brasil. Nesta edição, o evento conta com a parceria dos países Itália e Costa Rica, em alusão tanto aos 150 anos da imigração italiana no estado, quanto ao tema de turismo sustentável.

Essas indicações são registros concedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), que reconhece produtos e serviços característicos do seu local de origem. A partir disso, há duas modalidades: a Indicação de Procedência e a Denominação de Origem. De acordo com o diretor da exposição, Eduardo Zorzanello, a primeira denominação de origem do Brasil, concedida pelo Inpi, foi atribuída ao Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, em 2002. "A indicação de procedência tem a ver muito com aquele saber fazer de um determinado território em relação a algo. Diz respeito à cultura, à história, mas que, respeitados os processos, esse mesmo produto poderia ser feito em outro lugar geográfico. Quando a gente fala denominação de origem, tem atrelado o fator natural, porque ali tem um solo exclusivo, tem um microclima, tem algo que vá traduzir aquele produto de origem um aspecto extremamente único", explica.

Em Gramado, por exemplo, os chocolates são incluídos na categoria de Indicação de Procedência, devido à sua reputação obtida desde 1970. "Então há mais de 45 anos existe um saber fazer inerente àquela produção, de um produto que se tornou notório e reconhecido com qualidade e com reputação no Brasil e também no exterior. Ele hoje é certificado. Quando a gente fala em reconhecimento, significa que tem um selo que garante a qualidade e a autenticidade daquele produto", explica Zorzanello.

Atualmente, o Brasil possui 134 produtos registrados pelo Inpi com indicação geográfica. Destes, 14 estão localizados no Rio Grande do Sul e serão expostos nos próximos dias, como o arroz de Palmares do Sul, os doces de Pelotas, a erva-mate de Machadinho, espumantes e vinhos de Pinto Bandeira, Altos Montes, Farroupilha e de Bento Gonçalves. Além disso, estarão expostos produtos como cafés especiais, queijos, mel, açafrão, guaraná, camarão, jabuticaba, açaí, cacau, biscoitos, panelas de barro e renda filé.

O evento, que prevê um público de 100 mil pessoas, apresenta duas categorias, uma realizada àqueles que realizaram inscrições prévias, que terão acesso à programação completa do evento, e outra aberta ao público. A solenidade de abertura ocorre nesta quarta-feira (28), às 19h30, no Palácio dos Festivais, restrita somente aos inscritos. A partir das 13h dos dias 29 e 30, o público poderá participar de aulas-show com chefs, incluindo degustação de vinhos e espumantes. Às 14h, inicia as exposições dos produtores, que encerram às 21h.