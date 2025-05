Comitiva de Santa Maria busca novas conexões na FBV

11ª edição da Feira Brasileira do Varejo (FBV) para se conectar com o mercado econômico brasileiro e compartilhar experiências. Uma comitiva com mais de 50 pessoas ligadas à economia criativa e ao setor têxtil de Santa Maria, na região central, participaram da, um evento sobre negócios, marketing e varejo brasileiro, que ocorre em Porto Alegre até esta sexta-feira (23), na Fiergs. Os empresários que integram o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) da cidade santa-mariense conheceram o espaçoe compartilhar experiências.

Proprietária da marca Tempo, uma empresa que fabrica velas aromáticas artesanais personalizadas, Sue Helen da Silva conta que o evento contribui para promover sua marca e conhecer empreendedores e empresas de diversos setores. A empreendedora iniciou suas vendas em 2022 como uma forma de trabalhar em casa enquanto cuidava de sua filha recém-nascida.

Atualmente, ela produz centenas de velas, que levam cerca de cinco dias para ficarem prontas. Suas vendas são feitas principalmente em Santa Maria, mas já realizou envios para outras cidades gaúchas, como Santa Cruz do Sul, e outros estados, como Santa Catarina e Bahia. "A gente cria conteúdo e troca contato, então, é muito bom estar aqui, conhecer novas pessoas e empresas e divulgar também na rede social. Mostra que a gente está sempre indo atrás da inovação, de trocas, de conhecimento, então é bom em todos os sentidos", afirma.

A economia criativa está em evidência na cidade há, pelo menos, quatro anos e tornou-se um dos vetores para o desenvolvimento na região, de acordo com Ronie Gabbi, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Esse modelo de negócios é proveniente de atividades, produtos ou serviços desenvolvidos a partir da criatividade ou conhecimento do empreendedor. A cidade conta com setores de gastronomia, artesanato, acessórios, têxtil e também o upcycling, um segmento que transforma os resíduos descartados em novos materiais.

Para incentivar a cadeia produtiva santa-mariense, o secretário conta que, inicialmente, foi desenvolvido um estudo iconográfico da cidade para ser entregue como matéria-prima aos diferentes setores. Posteriormente, aplicou-se o processo de criação. "Nós temos um projeto chamado Lab Criativo, e dentro desse guarda-chuva criamos diferentes trilhas de formação. Isso também explica a gente estar aqui, conectando todo esse trabalho com o mercado. O principal parceiro desde o início da articulação da primeira etapa de iconografia é o Sebrae", explica o secretário.

A Tempo faz parte das 80 empresas que participam do projeto de economia criativa do Sebrae. A gerente regional da entidade, Shana Steffen, conta que atualmente há cinco turmas de diferentes segmentos que seguem as trilhas de formação. "Cada um dentro do seu segmento vai se desenvolvendo. Dentro da questão da economia criativa a gente tem um público realmente bem diverso, empreendedores que trabalham com marketing, com fotografia, com a parte de artesanato", diz.

A gerente complementa explicando que os empreendedores são incentivados a desenvolverem produtos que valorizem a cultura da cidade, e o estudo iconográfico contribui para inspirações aos setores, que podem criar camisas, pingentes e acessórios com imagens da região para vendas.