Com novidades, Parque do Caracol reabre neste sábado em Canela

A partir deste sábado (24), o público poderá voltar a visitar um dos principais pontos turísticos do Rio Grande do Sul, o Parque do Caracol, em Canela. O atrativo retoma o funcionamento, de quinta a segunda, das 9h às 17h, com novas experiências aos visitantes.

Para marcar a reabertura, o sábado será festivo com degustação de produtos e brindes aos visitantes, além de música ao vivo Além dessas atrações, os primeiros visitantes do Parque do Caracol também irão ganhar uma foto oficial de cortesia do passeio. Os turistas poderão escolher qual cenário irão levar de lembrança da visita.

Fechado desde o ano passado para a implantação de novas atrações inauguração de 12 novas churrasqueiras de uso gratuito e com infraestrutura completa, incluindo mesa, bancos e pia. , entre as novidades da reabertura está ade uso gratuito e com infraestrutura completa, incluindo mesa, bancos e pia.

Além disso, o atrativo firmou uma parceria com Fernando Schimanoski, o Shima, que irá compartilhar conteúdos exclusivos com dicas para o preparo de um clássico churrasco gaúcho - desde como fazer o fogo (com lenha ou carvão), até a escolha das melhores carnes e processo de salgamento, uso de grelha ou espeto, ponto ideal do churrasco e sugestões de acompanhamentos e sobremesas.

Um novo deck da Cascata do Moinho também está entre as novas atrações do parque da Serra e irá permitir ao visitante, através de uma plataforma suspensa, chegar ainda mais próximo da queda d'água da Cascata do Moinho e contemplar a paisagem do lugar sob novas perspectivas.

Quem visitar o Parque do Caracol nos primeiros dias da reabertura garante ingressos com preços promocionais. Os bilhetes comprados pelo site (parquecaracol.com.br) têm valor de R$ 49,90, já os bilhetes adquiridos na bilheteria (local) custam R$ 59,90.

Moradores ou nascidos no Rio Grande do Sul também têm desconto e pagam R$ 37 com o "Bilhete Gaúcho", Já quem é de Canela e Gramado não paga ingresso e têm desconto no estacionamento pagando apenas R$ 15,00