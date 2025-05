Antiga ponte entre Lajeado e Arroio do Meio começa a ser demolida pela EGR

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) iniciou os trabalhos de demolição da antiga ponte da ERS-130 sobre o Rio Forqueta, entre os municípios de Lajeado e Arroio do Meio. A estrutura colapsou em 2 de maio de 2024, durante as enchentes que atingiram diversas regiões do Rio Grande do Sul. A operação de demolição tem previsão de duração de 15 dias e integra o contrato da nova ponte, inaugurada oficialmente em 10 de abril deste ano.

O trabalho será realizado sem impacto no trânsito da nova ponte, que seguirá com fluxo normal durante toda a operação. Para a execução do serviço, serão utilizados rompedores hidráulicos que fragmentarão a antiga ponte em blocos. Esses blocos serão aproveitados para utilização como entroncamento, sendo posicionados nas margens do Rio Forqueta. Este procedimento promove a estabilização das encostas e contribui para a prevenção de processos erosivos no leito do rio.

A nova ponte sobre o Rio Forqueta A obra completa, incluindo os acessos, tem 512 metros de extensão e representou um investimento de R$ 22,6 milhões. substitui a estrutura destruída pela força das águas há um ano. Considerada estratégica para a mobilidade regional, a ponte foi reconstruída em tempo recorde de sete meses. A nova travessia apresenta avanços significativos: está cinco metros mais alta que a anterior, possui 172 metros de extensão (51 metros a mais), 10,7 metros de largura com duas faixas, além de calçada de pedestres e ciclovia.