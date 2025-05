Rodeio Internacional de Imbé ocorre durante o fim de semana

O maior evento municipal de Imbé, o Rodeio Crioulo Internacional, iniciou na quinta-feira (8) no Litoral Norte gaúcho. A festividade, que está na sua 18º edição, aguarda cerca de 20 mil pessoas para acompanhar as competições, que acontecem até domingo (11), no Parque Municipal de Eventos, localizado no balneário Santa Terezinha. O secretário de Turismo Adriano Pacheco, conta que 429 duplas competidoras vieram de cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além de países como Argentina e Uruguai, para competirem pelo prêmio que supera os R$ 100 mil, dividido entre as diversas modalidades das provas campeira e artística.

O rodeio comemora também a emancipação política do município, visto que há 37 anos seu território pertencia a Tramandaí, sua cidade vizinha. De acordo com o secretário, a novidade para este ano é a neutralização da emissão de carbono, pois através do rodeio são geradas tanto a queima de combustível fóssil, quanto resíduos sólidos. "Nós tivemos uma parceria com uma empresa que trabalha no segmento de energia solar, e ela conseguiu créditos para ser compensado. O evento gera em torno de 70 toneladas de emissão de carbono, e nós fizemos a compensação dessa emissão", explica.

O Rodeio inicia todos os dias às 8h e encerra à 1h, com exceção de domingo, que encerra às 19h. Além do evento principal, a competição contará com atrações musicais durante os dias. A partir das 21h desta sexta-feira (9), sobe ao palco o cantor Filipi Coelho, seguido pelo Quarteto Coração de Potro, que se apresenta às 23h e, por fim, o baile de João Luiz Corrêa, à 1h.

No sábado (10), às 22h30min, é a vez dos shows dos cantores César Oliveira e Rogério Melo, e o baile da banda Estação Fandangueira encerra a agenda de atrações a partir da 0h30min. Dentre as apresentações, está o 11° Festival de Dança, que reúne alunos das escolas de ensino fundamental e de educação infantil da rede municipal.

Por ser considerado um grande evento para a cidade, o rodeio estimula a economia e turismo locais através da geração de empregos e de renda. "Nós conseguimos contemplar, direta e indiretamente, mais de 6 mil pessoas com o evento. A gente tem essa expectativa (de público), porque o número de pequenos negócios que chegam para trabalhar durante os dias de evento, as pessoas que circulam... A gente estima que é o maior evento que nós temos", afirma Pacheco.

O valor do ingresso para a entrada no parque custa R$ 10,00 ou dois quilos de alimentos por dia. A arrecadação será destinada ao banco de alimentos do estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, a qual mapeou famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

De acordo com informações da prefeitura, a entrada é gratuita para os membros que estão inscritos no rodeio ou que possuem o Cartão de Identidade Tradicionalista (CIT). Para garantir a segurança dos visitantes e dos competidores, o rodeio conta com o apoio da Guarda Municipal, da Brigada Militar e da atuação da segurança privada. Além disso, contará com um ambulatório dentro do parque, assim como o apoio de ambulâncias e do Corpo de Bombeiros.