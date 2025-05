Estrada entre Canela e Gramado recebe pavimentação

A pavimentação da estrada que liga o bairro Mato Queimado, em Gramado, à localidade de Caracol, em Canela, foi concluída na última semana. A obra, aguardada há anos pelos moradores da região, foi executada pela empresa responsável por meio de convênio entre o governo do Estado e a prefeitura de Gramado, que viabilizou o projeto.

O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, acompanhou de perto as últimas etapas do asfaltamento e destacou a relevância da obra para a região. "Essa via é uma importante rota alternativa entre Gramado e Canela, especialmente em períodos de grande movimento. A pavimentação melhora a mobilidade urbana, dá mais segurança e conforto para quem trafega por aqui e também valoriza as comunidades do entorno", afirmou o prefeito.

A próxima etapa da obra contempla a implantação da sinalização viária, tanto vertical quanto horizontal, garantindo mais organização e segurança no tráfego.